Shark Hùng Anh đầu tư hơn 1.000 tỷ xây khu công nghiệp tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Theo cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, ngày 29/8, UBND thành phố đã phối hợp với CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức lễ khởi công 3 hạng mục thuộc Phân kỳ 2, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, với tổng vốn gần 1.100 tỷ đồng.

Phân kỳ 2 gồm 3 hạng mục trọng điểm: Khu nhà xưởng cho thuê rộng 18 ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 m³/ngày đêm, vốn 160 tỷ đồng; và Hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 rộng 29,5 ha, vốn 268 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư trong việc khẩn trương triển khai Phân kỳ 1 và cho rằng việc tiếp tục khởi công 3 hạng mục mới thể hiện tâm huyết với định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái.

Theo lãnh đạo thành phố, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai được xác định là vùng động lực phía Nam, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp và logistics hiện đại. Phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao được xác định là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Lãnh đạo thành phố đề nghị nhà đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chú trọng bảo vệ môi trường, đồng thời chủ động thu hút các dự án công nghệ cao, ít phát thải và ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương.

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các sở, ngành được yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tinh giản thủ tục cho doanh nghiệp; chính quyền các xã Thăng Điền, Thăng Trường đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận và hoàn thành giải phóng mặt bằng các phân kỳ tiếp theo.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình có quy mô 346 ha. (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng).

Trước đó, Phân kỳ 1 của dự án được khởi công ngày 19/12/2025, đến nay các hạng mục cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Toàn dự án có quy mô 346 ha tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, với tổng vốn đầu tư 4.043 tỷ đồng.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation do ông Lê Hùng Anh (Shark Lê Hùng Anh) sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch.

Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất thân thiện với môi trường, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và giảm tác động đến môi trường.

Cùng với các khu công nghiệp đang và sẽ triển khai, dự án được kỳ vọng trở thành một trong những hạt nhân tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.

Được biết, BIN Corporation là tập đoàn đa ngành có trụ sở chính tại TP HCM. Các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn gồm tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn tài chính, tiếp thị kỹ thuật số, thương mại điện tử, du lịch, bất động sản và công nghệ.

Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation, sinh ra và lớn lên tại Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng). Ông được biết đến rộng rãi khi là một trong những “Shark” của chương trình Shark Tank Việt Nam.