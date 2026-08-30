Diễn biến mới vụ sai phạm liên quan bãi rác khiến giám đốc dự án bị khởi tố

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh, đơn vị thi công gói thầu số 22 thuộc dự án Khu xử lý rác Hương Bình, xã Bình Điền, Huế.

Theo chủ đầu tư, nhà thầu đã không hoàn thành các hạng mục theo thời hạn cam kết dù nhiều lần được đôn đốc và bị xử phạt. Trước đó, hai bên thống nhất nếu đến ngày 15/8/2026 công trình vẫn chưa hoàn thành thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Tuy nhiên, hết thời hạn kể trên, phần việc còn lại trị giá hơn 1,6 tỷ đồng vẫn chưa được thực hiện.

Dự án Khu xử lý rác Hương Bình xảy ra nhiều sai phạm, nhà thầu chậm hoàn thành khối lượng thi công theo hợp đồng.

Ngoài việc chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư tiếp tục xử lý trách nhiệm nhà thầu theo các điều khoản đã ký. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 93,5 triệu đồng sẽ được thu hồi thông qua bảo lãnh ngân hàng; phần còn thiếu hơn 4,5 triệu đồng được khấu trừ khi quyết toán gói thầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dự án Khu xử lý rác Hương Bình bị cơ quan điều tra làm rõ hàng loạt sai phạm.

Trước đó, như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, Khu xử lý rác Hương Bình trị giá 86 tỷ đồng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Dự án Khu xử lý rác Hương Bình được phê duyệt năm 2017, với tổng mức đầu tư gần 86 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Theo kế hoạch, công trình hoàn thành trong giai đoạn 2018-2020, nhưng đến nay vẫn dang dở sau nhiều lần gia hạn.

Ông Hà Xuân Hậu (bìa phải) - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế, bị khởi tố liên quan sai phạm tại dự án xử lý rác Hương Bình.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, dự án tồn tại nhiều sai phạm từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu đến quản lý tiến độ và thực hiện hợp đồng. Đáng chú ý, dự án được thiết kế công suất xử lý 150 tấn rác mỗi ngày trong khi lượng rác thực tế chỉ khoảng 40 tấn/ngày, dẫn đến mất cân đối giữa quy mô đầu tư và nhu cầu sử dụng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, chủ đầu tư thiếu quyết liệt trong xử lý các nhà thầu vi phạm, để dự án kéo dài nhiều năm, nhiều hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.