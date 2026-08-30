Có nên làm mái che cho cục nóng điều hòa trên mái nhà, sân thượng?

Không ít gia đình khi đặt cục nóng điều hòa trên sân thượng hoặc mái nhà thường lo thiết bị phơi ngoài trời quanh năm sẽ nhanh hỏng. Từ đó, nhiều người làm thêm mái tôn, tấm che hoặc thậm chí quây kín xung quanh với suy nghĩ càng che kỹ thì máy càng được bảo vệ tốt. Tuy nhiên, cục nóng vốn được thiết kế để làm việc ngoài trời. Việc làm mái che có thể hữu ích trong một số điều kiện, nhưng không phải cứ đặt máy ngoài trời là bắt buộc phải che. Quan trọng hơn là mái che, nếu có, không được ảnh hưởng đến khả năng lưu thông không khí và tản nhiệt của thiết bị.

Cục nóng điều hòa có nhất thiết phải làm mái che?

Câu trả lời là không nhất thiết.

Dàn nóng của điều hòa được thiết kế để lắp đặt ngoài trời và có khả năng chịu các điều kiện thời tiết trong phạm vi mà nhà sản xuất quy định. Vì vậy, việc một cục nóng được đặt ngoài trời, chịu nắng hoặc nước mưa không đồng nghĩa với việc lắp đặt sai. Tuy nhiên, trên mái nhà hoặc sân thượng, thiết bị có thể nằm ở vị trí rất trống trải, chịu nắng trực tiếp kéo dài, mưa tạt mạnh hoặc các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn. Trong trường hợp đó, một mái che được thiết kế và lắp đúng cách có thể giúp giảm tác động trực tiếp của thời tiết lên thiết bị. Điều cần tránh là biến mái che thành một không gian kín khiến cục nóng khó giải nhiệt.

Nếu làm mái che, đừng che kín cục nóng

Đây là lưu ý quan trọng nhất. Khi điều hòa hoạt động, dàn nóng cần hút không khí qua bộ trao đổi nhiệt và đẩy luồng khí ra ngoài. Nếu xung quanh máy bị quây kín hoặc cửa thổi bị chắn, khí nóng có thể khó thoát và tuần hoàn trở lại khu vực đặt máy, làm điều kiện hoạt động của thiết bị trở nên bất lợi. Bởi vậy, một chiếc mái chỉ che phía trên và vẫn giữ khu vực xung quanh thông thoáng sẽ khác hoàn toàn với việc dựng một chiếc "hộp" bao quanh cục nóng. Gia đình cũng không nên tự áp dụng những con số như mái phải cách máy bao nhiêu centimet cho mọi trường hợp. Khoảng trống phía trên, phía sau, hai bên và trước cửa thổi có thể khác nhau tùy model cũng như cách bố trí nhiều dàn nóng. Cách an toàn là tuân thủ đúng khoảng cách trong tài liệu lắp đặt của chiếc điều hòa đang sử dụng.

Không nên làm mái che quá thấp sát máy

Một lỗi khác là đặt một tấm tôn ngay phía trên cục nóng với khoảng cách quá nhỏ chỉ để ngăn nắng mưa. Cách làm này có thể cản trở không gian lưu thông khí hoặc gây khó khăn khi cần vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa thiết bị. Nếu làm mái, ngoài yêu cầu không cản luồng khí, cần tính đến khoảng trống để kỹ thuật viên có thể tiếp cận máy sau này. Đặc biệt với sân thượng có nhiều cục nóng đặt cạnh nhau, không nên chỉ dựng một hệ mái rồi xếp các máy thật sát để tiết kiệm diện tích. Vị trí từng dàn nóng vẫn phải đáp ứng yêu cầu thông thoáng và khoảng cách lắp đặt tương ứng.

Mái che cũng phải đủ chắc chắn

Cục nóng đặt trên sân thượng thường nằm ở khu vực chịu gió trực tiếp. Vì vậy, nếu lắp thêm mái che, bản thân mái che cũng trở thành một hạng mục phải bảo đảm an toàn. Không nên sử dụng một tấm tôn hoặc tấm nhựa được cố định sơ sài phía trên thiết bị. Khi gặp gió mạnh, mái che lỏng lẻo có thể rung, bung hoặc va vào cục nóng. Giá đỡ, vít và các điểm liên kết của mái che cần phù hợp với vị trí lắp đặt. Với mái nhà cao, sân thượng trống trải hoặc nơi thường xuyên chịu gió lớn, việc thiết kế và cố định càng cần được người có chuyên môn đánh giá trực tiếp.

Có mái che rồi vẫn phải chú ý vị trí đặt cục nóng

Mái che không thể khắc phục một vị trí lắp đặt vốn không phù hợp. Nếu cục nóng nằm trong góc quá bí, cửa thổi hướng thẳng vào vật cản, nhiều máy thổi khí nóng vào nhau hoặc giá đỡ không chắc chắn thì dựng thêm một tấm mái phía trên cũng không giải quyết được những vấn đề này. Tương tự, sân thượng cần thoát nước tốt để khu vực chân máy không thường xuyên nằm trong vùng đọng nước. Gia đình cũng nên kiểm tra giá đỡ, bulông, chân máy và các điểm liên kết sau thời gian dài sử dụng, nhất là với thiết bị nằm hoàn toàn ngoài trời.

Vậy trường hợp nào có thể cân nhắc làm mái che?

Nếu cục nóng nằm ở vị trí hoàn toàn trống trải, chịu nắng trực tiếp kéo dài hoặc thường xuyên hứng mưa tạt mạnh, gia đình có thể cân nhắc một giải pháp che phía trên phù hợp. Nhưng mục tiêu là giảm mức độ phơi trực tiếp của thiết bị chứ không phải "bọc" cục nóng càng kín càng tốt. Ngược lại, nếu vị trí hiện tại đã đáp ứng yêu cầu lắp đặt của nhà sản xuất, thông thoáng và thiết bị hoạt động trong điều kiện ngoài trời được cho phép thì không có quy tắc chung bắt buộc phải dựng thêm mái che.

Quan trọng nhất vẫn là tài liệu lắp đặt của đúng model điều hòa. Nếu muốn bổ sung mái che cho cục nóng đã lắp trên mái nhà hoặc sân thượng, gia đình nên để kỹ thuật viên kiểm tra trực tiếp vị trí, hướng hút - thổi gió và khoảng cách cần thiết trước khi thi công, tránh trường hợp muốn bảo vệ máy nhưng lại vô tình cản khả năng tản nhiệt.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo