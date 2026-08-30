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Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội

| | Bất động sản

Căn nhà của Tun Phạm ở Hà Nội có view Hồ Tây, diện tích lên tới 180m2.

Tun Phạm (tên thật Phạm Đức Huy, SN 1997) là nhà sáng tạo nội dung quen mặt với giới trẻ. Bắt đầu được biết đến từ những video vlog hài hước trên mạng xã hội từ năm 2016, TikToker dần xây dựng tên tuổi trên TikTok, đồng thời hoạt động ở nhiều vai trò như MC, diễn viên và kinh doanh.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 1.

Tun Phạm

Sở hữu lượng người theo dõi lớn, Tun Phạm có nguồn thu từ sáng tạo nội dung, quảng cáo, kinh doanh và livestream bán hàng. Giữa tháng 3/2026, Tun Phạm gây chú ý khi “chốt” một căn hộ cao cấp tại Hà Nội, được giới thiệu có giá trị hơn 50 tỷ đồng.

Căn hộ rộng khoảng 180m2, gồm 4 phòng ngủ và sở hữu tầm nhìn hướng thẳng Hồ Tây. Đây cũng là món quà Tun Phạm dành tặng bố mẹ, trong khi bản thân vẫn chủ yếu hoạt động tại TP.HCM và chỉ trở về Hà Nội vào những dịp đặc biệt.

Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân, Tun Phạm tiếp tục hé lộ những hình ảnh bên trong căn hộ với dòng trạng thái: “POV: bạn trở về nơi bạn mơ ước sau một ngày làm việc”. 

So với thời điểm còn trong quá trình hoàn thiện, không gian hiện tại đã rõ hình hài hơn, từ phòng khách, khu vực bàn ăn, phòng tắm đến hồ bơi và khoảng view rộng nhìn ra thành phố.

Phòng khách gây chú ý với diện tích rộng, thiết kế hiện đại và cách sử dụng nhiều gam màu trầm. Bộ sofa chữ L cỡ lớn chiếm phần lớn không gian, đối diện là hệ TV đặt trên mảng tường ốp gỗ tối màu, kết hợp hệ thống đèn hắt.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 2.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 3.

Khu vực phòng khách rộng, sofa lớn đủ chỗ cho cả một đại gia đình quây quần.

Liền kề phòng khách là khu vực bàn ăn với bàn dài, ghế gỗ và cụm đèn thả có thiết kế lạ mắt. Phía sau bàn ăn là một bức tranh nghệ thuật khổ lớn, tạo điểm nhấn cho không gian vốn sử dụng khá nhiều màu trầm.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 4.

Khu vực bàn ăn.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 5.

Trên các bức tường trong nhà decor tranh

Căn hộ cũng có một khu vực thờ được bố trí riêng, sử dụng nội thất gỗ tông nâu, giữ cảm giác trang nghiêm và đồng bộ với tổng thể căn nhà.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 6.

Khu vực ban thờ

Đáng chú ý, phòng tắm tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại với tông xám - đen. Không gian có bồn tắm nằm cùng hệ cửa kính lớn, từ đây có thể nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 7.

Một góc nhà tắm

Ở một không gian khác, khu vực hồ bơi trên cao mang đến thêm một góc thư giãn cho căn hộ. Từ đây, tầm nhìn khá rộng, có thể bao quát mặt nước và khu dân cư phía dưới, tạo lợi thế riêng cho căn hộ có vị trí hướng Hồ Tây.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 8.

Nhà có hồ bơi riêng

 

Những hình ảnh mới cho thấy căn hộ 180m² mà Tun Phạm từng tiết lộ không chỉ gây chú ý bởi mức giá hơn 50 tỷ đồng mà còn được đầu tư khá kỹ ở từng không gian. Từ cách phối màu, lựa chọn nội thất đến các khu vực chức năng, mọi thứ đều được tính toán để vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ, vừa phục vụ sinh hoạt của gia đình.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 9.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 10.

Bản thiết kế trước đó được Tun Phạm chia sẻ

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 11.

Bên trong căn nhà 50 tỷ của Tun Phạm ở Hà Nội- Ảnh 12.

View ngắm trọn Hồ Tây từ căn nhà

 

Đây cũng không phải lần đầu Tun Phạm mạnh tay đầu tư bất động sản cho bố mẹ. 

Trước đó, năm 2023, nam TikToker từng mua một căn hộ khoảng 88m² tại khu vực Hồ Tây, sau đó đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện nội thất. Đến năm 2024, Tun Phạm tiếp tục mua một căn nhà mặt đất 7 tầng tại khu vực Đống Đa để bố mẹ sử dụng, sau đó căn nhà được gia đình cho thuê.

Ảnh: FBNV, TikTok NV

Theo TRẦN HÀ

Sức khoẻ 24H

Từ Khóa:
Căn nhà

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