Tòa tháp gần 200m do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng sở hữu 3.000 cảm biến, từng được vinh danh tại Mỹ, đạt tiêu chuẩn tương đương “đại bản doanh” của Apple, Intel

Ra mắt đầu tháng 4/2021, TechnoPark Tower nằm trong thành phố thông minh Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) gây ấn tượng khi hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để nằm trong top 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới.

Tòa tháp TechnoPark cao 186,18m, gồm 45 tầng nổi và 3 tầng hầm, với khoảng 117.000m2 diện tích sàn cho thuê và 24 thang máy tốc độ cao.

Tại TechnoPark Tower, công nghệ hiện hữu trong mọi khía cạnh. Tòa nhà này vận hành theo các tiêu chí khắt khe của chứng chỉ LEED Platinum - cấp độ cao nhất của hệ thống xếp hạng uy tín toàn cầu nhằm đánh giá thiết kế và hiệu suất về môi trường xanh tại các công trình xây dựng do Hội đồng Xây dựng Xanh của Mỹ cấp. Đây là tiêu chuẩn quốc tế tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường sống, nhằm giữ chất lượng không khí lưu thông trong tòa nhà, vật liệu phát xạ ở mức thấp.

Thống kê cho thấy, toàn thế giới hiện có hơn 79.000 dự án trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia nhận chứng chỉ LEED với tổng diện tích lên tới 1,35 tỷ m2. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5% dự án đạt chứng chỉ cấp độ cao nhất. Trong số 10 tòa nhà thông minh nhất thế giới thì có 7 tòa nhà đã đạt chứng nhận LEED Platinum.

Không chỉ góp phần quan trọng trong việc tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, các tính năng theo tiêu chí LEED Platinum của TechnoPark Tower còn đề cao môi trường làm việc chuẩn quốc tế đảm bảo 3 tiêu chí xanh, thông minh, vì sức khỏe (Green - Smart - Wellness) cho nhân viên trong tòa nhà.

Tòa tháp có mật độ cây xanh lên tới 25% và 30% cho không gian mở. Toàn bộ tòa văn phòng được bọc kính hộp Low-E dày 26mm, trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời, tái sử dụng nước mưa để tưới cây, vệ sinh giúp tối ưu chi phí năng lượng... Ở bãi đỗ xe, một hệ thống trạm sạc xe điện được lắp đặt nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện sử dụng năng lượng điện, thúc đẩy hình thành phong cách sống xanh.

TechnoPark Tower được "đóng dấu" thông minh thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật (IoT) trong vận hành và quản lý. Mọi hoạt động của các nhân viên làm việc tại TechnoPark Tower được tối giản nhằm tiết kiệm thời gian.

Nhờ đem đến môi trường làm việc xanh, thông minh, tối ưu hoá và tiết kiệm năng lượng TechnoPark đạt tiêu chuẩn tương đương với các đại bản doanh của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Intel…

Toạ lạc tại vị trí đắc địa nhất đại đô thị Vinhomes Ocean Park, hội tụ đầy đủ các lợi thế "tất cả trong một", khi đi vào hoạt động, TechnoPark Tower kỳ vọng sẽ trở thành "thung lũng Silicon" của Việt Nam, thu hút các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Đầu tháng 11/2021, tại Scottsdale, Arizona (Mỹ), tòa nhà TechnoPark Tower đã xuất sắc vượt qua hàng loạt tòa nhà trên thế giới để trở thành “Trung tâm thông minh nhất” (Most Intelligent District) tại hạng mục giải thưởng quốc tế danh tiếng IBcon Digie Awards 2021.

TechnoPark Tower đã vượt qua nhiều tòa nhà thông minh khác trên toàn thế giới, trong đó có 2 dự án tại Mỹ là Penn District và Water Street Tampa để trở thành tòa nhà thông minh đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh tiếng hàng đầu thế giới IBcon Digie Awards.

Tòa nhà sở hữu hệ thống an ninh thông minh với các giải pháp công nghệ tối tân như: AI camera với các tính năng an ninh nhận diện qua gương mặt, hành vi để cảnh báo các vấn đề bất thường; hệ thống kiểm soát ra/vào hầm và sảnh bằng công nghệ nhận diện biển số và nhận diện khuôn mặt đảm bảo an ninh đa lớp.

Đặc biệt, cửa ra vào có tích hợp thiết bị đo thân nhiệt, hỗ trợ đắc lực trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tính năng đỗ xe thông minh giúp khách hàng tìm kiếm vị trí đỗ xe nhanh chóng, thanh toán vé xe trước khi đến bốt kiểm soát.

Quy trình vận hành thông minh tại với hệ thống điều khiển BMS có thể hỗ trợ ban quản lý giám sát và điều khiển thiết bị từ xa, phân tích dữ liệu năng lượng (điện, nước tiêu thụ…) để đưa ra phương án vận hành tối ưu.

Ngoài ra, hệ thống kiểm soát chất lượng và điều hòa không khí thông minh với 8.576 cảm biến giúp quá trình vận hành có thể giám sát mọi chi tiết nhỏ nhất như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO/CO2, chuyển động của con người, ánh sáng,...

Tòa nhà cũng được trang bị gần 3.000 cảm biến chuyển động Siemens có khả năng phát hiện nơi không có chuyển động để tự động bật, tắt ánh sáng ở khu vực không có người dùng, tự động giảm ánh sáng ở khu vực hầm gửi xe, tối ưu chi phí năng lượng...