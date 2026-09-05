Nguồn gốc trăm tỷ góp vào dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận hơn 7.400 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 6% so với cùng kỳ) nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 124 tỷ đồng (gấp đôi cùng kỳ năm trước).

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026 cho thấy, giá trị đầu tư tài chính ngắn hạn của NKG tăng mạnh, từ khoảng 835 tỷ đồng lên gần 3.200 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng. Trong đó, Nam Kim đang nắm giữ hơn 76 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và khoảng 3.100 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Đáng chú ý, trong danh mục này là các khoản cho vay bên thứ ba. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Nam Kim đang có tổng cộng 3 khoản cho vay với tổng giá trị khoảng 806 tỷ đồng. Khoản lớn nhất, trị giá 356 tỷ đồng, được NKG cho Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương vay.

Đặc biệt, Thép Nam Kim cũng cho ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) - vay 350 tỷ đồng, cho Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản HBM vay 100 tỷ đồng. Theo thuyết minh, các khoản vay này được bảo lãnh thanh toán bởi Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ngoài việc cho vay, NKG còn có một khoản đầu tư đáng chú ý liên quan đến Phát Đạt. Cụ thể, Thép Nam Kim ghi nhận 400 tỷ đồng tại khoản mục Các khoản đầu tư khác. Theo thuyết minh, đây là khoản tiền góp vốn đầu tư không có tài sản đảm bảo cho Phát Đạt theo thỏa thuận nguyên tắc ký vào tháng 4 giữa hai bên.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận, nếu Thép Nam Kim và Phát Đạt không ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư trước ngày 30/12/2026, khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho Nam Kim cùng lãi suất 15%/năm. Ban Tổng giám đốc Nam Kim đánh giá khoản tiền này có thể thu hồi được.

Ngược lại, báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ của Bất động sản Phát Đạt cho biết 400 tỷ đồng nói trên là khoản tiền đặt cọc theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Thép Nam Kim, nhằm tham gia dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.

Dự án Thu Thiem Eco Smart City có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt tham gia đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt tham gia đồng phát triển hợp phần nhà ở tại các khối 2-2, 2-4 và 2-6, đồng thời giữ vai trò phát triển hai khối cao ốc thương mại 2-1 và 2-3 cùng khối đế gồm bốn tầng thương mại - dịch vụ và các tầng hầm.

Dự án được xây dựng trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Hồi đầu tháng 8, Phát Đạt cho biết đã hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị 7.666 tỷ đồng, qua đó hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 35% phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Sau giao dịch, Lotte Properties HCMC có 4 thành viên góp vốn gồm Lotte Shopping Co., Ltd sở hữu 30,59%; Hotel Lotte Co., Ltd nắm 22,94%; Lotte Engineering & Construction Co., Ltd nắm 11,47%; và Phát Đạt sở hữu 35%.

Với 7.666 tỷ đồng cho 35% vốn góp, giá trị vốn chủ sở hữu của Lotte Properties HCMC theo thương vụ này ước tính khoảng 21.903 tỷ đồng.

Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - chủ đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem đã hoàn tất thanh toán tiền sử dụng đất của dự án. Theo đó, số tiền sử dụng đất mà Công ty TNHH Lotte Properties HCMC phải đóng vào ngân sách Nhà nước là 17.569 tỷ đồng.