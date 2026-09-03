Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây trung tâm dưỡng lão lớn nhất cả nước trên đảo rộng 158 ha tại "siêu" đô thị biển 18 tỷ USD, đón đầu “mỏ vàng” mới của Việt Nam

Theo Vingroup, Vin New Horizon được phát triển theo mô hình “chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp”. Khu đô thị dự kiến tích hợp nhà ở, y tế, chăm sóc - trị liệu, giải trí và học tập. Mô hình hoạt động dựa trên 6 trụ cột: sức khỏe, tận hưởng, hạnh phúc, gắn kết, trường thọ và an nhiên.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vin New Horizon được quy hoạch trên một đảo với diện tích gần 158 ha. Theo thông tin giới thiệu của Vingroup, đây là Trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon lớn nhất cả nước.

Đảo New Horizon là một trong 6 đảo được quy hoạch trong tổng thể Vinhomes Global Gate Hạ Long. Phân khu được bố trí thành một khu vực chuyên biệt dành cho cộng đồng người cao tuổi.

Vin New Horizon được quy hoạch gồm các hạng mục phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt của người cao tuổi. Trong đó có khu biệt thự hưu trí, khách sạn an dưỡng, trung tâm cộng đồng, Học viện Minh Triết cùng các công trình phục vụ chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Học viện Minh Triết là một trong những hạng mục thuộc Vin New Horizon. Theo thông tin Vingroup công bố, đây là mô hình đại học mở dành cho người cao tuổi, với các hoạt động liên quan đến học tập, giao lưu, rèn luyện và sinh hoạt cộng đồng.

Bên cạnh các không gian sinh hoạt, Vin New Horizon được quy hoạch gắn với hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong tổng thể Vinhomes Global Gate Hạ Long có Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cleveland Clinic với quy mô khoảng 14 ha. Hệ thống này được giới thiệu cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi và điều trị dành cho cư dân trong khu đô thị.

Các hạng mục của Vin New Horizon còn gồm công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo, khu spa và chăm sóc sắc đẹp, khu ẩm thực trị liệu, trung tâm văn hóa xã hội và các không gian phục vụ hoạt động cộng đồng. Khu đô thị cũng có các sản phẩm biệt thự hưu trí Golden Residence.﻿

Vin New Horizon được đặt trong Vinhomes Global Gate Hạ Long, đại đô thị có quy mô hơn 6.200 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD. Dự án được Vingroup khởi công vào 19/12/2025. Toàn dự án được tổ chức theo cấu trúc gồm các vịnh và đảo chủ đề, với nhiều nhóm chức năng khác nhau.

Ngoài Vin New Horizon, hệ thống tiện ích của dự án còn có VinWonders quy mô khoảng 81 ha, tổ hợp 12 sân golf khoảng 950 ha, khu Outlet quy mô 6 ha, công viên rừng ngập mặn khoảng 800 ha, hệ thống biển Lagoon khoảng 680 ha cùng các công trình thương mại, văn hóa, thể thao và nghỉ dưỡng.

Tại đây có nhà hát Wonder Theatre với quy mô 6.000 chỗ và sân khấu sự kiện ngoài trời có sức chứa khoảng 60.000 người.

“Kinh tế bạc”, hay còn gọi là “kinh tế tóc bạc”, là hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi, từ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, dưỡng lão, nghỉ dưỡng đến các hoạt động văn hóa, giải trí và dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, nhóm nhu cầu này ngày càng mở rộng, kéo theo sự hình thành của một thị trường mới. Đây cũng là lĩnh vực được xem là “mỏ vàng” mới của Việt Nam, khi nhu cầu không chỉ dừng ở chăm sóc người cao tuổi mà mở rộng sang các mô hình sống, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên biệt.



