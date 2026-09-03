4 trục huyết mạch mở khóa tiềm năng Hiep Phuoc Premia

"Bộ tứ động lực" tạo kết nối đa tầng

Thời gian tới, toàn bộ thói quen di chuyển và an cư của người dân phía Nam TP.HCM dự báo sẽ thay đổi bởi Metro số 4 đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến khởi công vào Quý I/2027. Đây là tuyến metro xuyên tâm quan trọng kết nối khu Tây Bắc TP.HCM đến cảng Hiệp Phước.

Theo tính toán, cư dân từ Nam TP.HCM đến Bến Thành hoặc khu Tây Bắc bằng metro có thể tiết kiệm 50-70% thời gian di chuyển, đồng thời tối ưu thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Điều này trở thành động lực lớn để nhân sự đang làm việc tại nội đô TP.HCM giãn dần về vùng vệ tinh an cư, nơi giá còn mềm và không gian xanh mát hơn. Với vị trí liền kề Depot Hiệp Phước, Hiep Phuoc Premia được hưởng lợi trực tiếp, tạo tiền đề quan trọng để khu đô thị thu hút lượng cầu ở thực.

Nếu Metro số 4 mở đường kết nối bằng giao thông công cộng, trục Nguyễn Văn Tạo - Nguyễn Hữu Thọ lại đóng vai trò "xương sống" đường bộ. Hiep Phuoc Premia trải dài trên trục Nguyễn Văn Tạo có lộ giới 60m, kết nối trực tiếp Nguyễn Hữu Thọ và hướng về Khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Trong đó, tuyến Nguyễn Hữu Thọ, dự kiến mở rộng 10 làn xe, là trục phát triển quan trọng với sự hiện diện của các khu đô thị, thương mại, dịch vụ. Khi hạ tầng được nâng cấp, dòng phát triển từ Phú Mỹ Hưng có cơ sở lan tỏa mạnh hơn về Hiệp Phước, tạo động lực hình thành các khu dân cư mới dọc hành lang phía Nam, gia tăng giá trị theo tốc độ đô thị hóa. Đồng thời giúp Hiep Phuoc Premia thừa hưởng tiện ích sẵn có từ dải đô thị sôi động.

Ở quy mô liên vùng, Vành đai 4 được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc dài 207km, kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Tây Ninh đang lần lượt triển khai các gói thầu thành phần. Khi hoàn thiện, Hiệp Phước không còn là điểm cuối của khu Nam mà trở thành "mắt xích" trong hành lang công nghiệp - logistics liên vùng. Từ đó, Hiep Phuoc Premia hưởng lợi kép: vừa tiếp cận dòng giao thương mới, vừa đón nhu cầu nhà ở, thương mại và dịch vụ phát sinh cùng quá trình phát triển của khu vực cảng - công nghiệp.

Mảnh ghép thứ tư là cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026, tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ, các cụm cảng và sân bay quốc tế Long Thành. Điều này cũng mở rộng tệp cư dân tiềm năng của Hiep Phuoc Premia, từ người làm việc tại khu Nam đến chuyên gia, kỹ sư,… dọc hành lang công nghiệp - logistics.

Quan trọng hơn, "bộ tứ hạ tầng" không tồn tại riêng lẻ mà tạo thành mạng lưới kết nối đa tầng, giúp khu đô thị gia tăng sức mạnh, đảm bảo đà tăng giá trong dài hạn.

Hiep Phuoc Premia sở hữu nhiều lợi thế hiếm có

Khi bài toán kết nối từng bước hoàn thiện, giá trị của Hiep Phuoc Premia trở nên sáng giá giữa hàng loạt dự án đang triển khai.

Trước hết, đây chính là khu đô thị sinh thái "hàng thật - giá thật" nhờ sở hữu hơn 1km tiếp giáp siêu sông Soài Rạp với lòng sông rộng tới 2km. Quy hoạch toàn khu tận dụng tối đa đặc điểm này để mở rộng không gian xanh, đưa cảnh quan và mặt nước trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Hiep Phuoc Premia có quy mô 80ha, được quy hoạch hơn 40 tiện ích theo chuẩn Biophilic Living, trải dài bên hơn 1km bờ sông Soài Rạp.

Trên nền tảng sinh thái đó, hệ tiện ích được phát triển theo nhiều lớp trải nghiệm, từ không gian bên sông, wellness đến cộng đồng và giáo dục. Trong đó, có nhiều tiện ích khó tìm kiếm ở một khu đô thị thông thường như hồ bơi vô cực lấy cảm hứng từ biển Hawaii, sông lười, phòng gym, trung tâm thể dục thể thao hay các khu camping dọc bờ sông,…

Hiep Phuoc Premia trở thành điểm vui chơi - giải trí cuối tuần với chuỗi hoạt động hấp dẫn. (Ảnh: Quốc Dũng)

Nếu tại nội đô, không gian sống bên sông ngày càng khan hiếm thì Hiep Phuoc Premia được Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối DKRA Realty công bố mức giá chỉ từ 1,79 tỷ đồng/sản phẩm. Cùng loạt "đòn bẩy" tài chính linh hoạt: thanh toán kéo dài tới 30 tháng, ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 35 năm, tài trợ lãi suất 10% trong 12 tháng và chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 10%.

Khi hạ tầng bước vào giai đoạn bứt phá, mức giá còn dễ tiếp cận cùng biên độ chênh lệch lớn so với các bất động sản bên sông nội đô trị giá hàng triệu USD chính là đòn bẩy kép, giúp Hiep Phuoc Premia mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ cùng cơ hội sinh lời vượt trội.