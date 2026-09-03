Cả nước có khoảng 146.000 condotel, đề xuất mới nhằm gỡ “nút thắt” pháp lý

căn hộ condotel

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vừa đề xuất hoàn thiện quy định đối với các công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú như condotel, officetel.

Theo số liệu được HoREA dẫn từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, từ năm 2022 đến tháng 6/2026, thị trường phát triển thêm 35.538 condotel, gồm 24.767 căn hộ du lịch và 10.771 biệt thự, nhà phố du lịch.

Tính cả số lượng được phát triển trước đó, cả nước hiện có khoảng 146.438 sản phẩm condotel. Các dự án tập trung tại nhiều địa phương có thế mạnh về du lịch như Bình Thuận, Phú Quốc, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, thị trường phát triển thêm 35.538 condotel (Ảnh minh họa)

HoREA cho rằng thay vì quy định riêng lẻ từng loại hình như căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, officetel hay nhà phố du lịch, pháp luật nên sử dụng khái niệm chung là “công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích văn phòng, du lịch, lưu trú”.

Theo Hiệp hội, cách tiếp cận này sẽ bao quát cả những mô hình mới phát sinh trên thị trường, đồng thời tạo cơ sở thống nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và quản lý.

Đáng chú ý, tài liệu cũng đề cập việc cấp giấy chứng nhận đối với condotel đủ điều kiện. Thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với thời hạn giao đất, cho thuê đất của dự án, thường là 50 năm và tối đa không quá 70 năm. Tuy nhiên, chính HoREA lưu ý Luật Đất đai không quy định trực tiếp rằng condotel là một loại hình được xác định riêng như cách diễn giải này.

Tại TPHCM, câu chuyện pháp lý của officetel cũng từng kéo dài. Thành phố có 8.918 căn officetel thuộc 29 dự án chưa được cấp sổ hồng do vướng mắc. Đến tháng 12/2024, 7.174 căn thuộc 9 dự án đã được cấp sổ, đạt khoảng 80%; còn 1.744 căn tại 20 dự án tiếp tục được tháo gỡ.

Trên cơ sở đó, HoREA đề xuất hoàn thiện quy định để các loại hình bất động sản này có hành lang pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời bảo đảm quyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư và chủ đầu tư.

Đáng chú ý, đây cũng là sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước. Năm 2020, Bộ Công an từng đề xuất trước mắt không phát triển thêm dự án condotel, biệt thự du lịch và không hợp thức hóa các loại hình này thành nhà ở, do lo ngại những bất cập về pháp lý, quản lý và rủi ro cho người mua.