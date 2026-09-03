Hà Nội: Cảnh sát cắt “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy

Theo đó, khoảng 2h13 ngày 3/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại một nhà dân ở Khu đấu giá Phú Lương, phường Phú Lương (TP Hà Nội).

Ngay sau đó, Trung tâm đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Khoảng 2h22, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xác định đám cháy xảy ra ở tầng 1 của ngôi nhà cao 6 tầng, 1 tum; có 2 người mắc kẹt tại tầng 2.

Cảnh sát cắt “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy. (Video: CACC)

Các Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 và số 15 đã phối hợp triển khai thang, sử dụng thiết bị chuyên dụng phá dỡ "chuồng cọp" tại tầng 2 để cứu người, đồng thời tổ chức chữa cháy.

2 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn. (Video: CACC)

Đến khoảng 2h27, lực lượng chức năng đưa được 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Sức khỏe của cả hai người đều bình thường.

Khoảng 2h35 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người và không cháy lan sang các nhà bên cạnh cũng như những tầng phía trên.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.