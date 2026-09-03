The Hera Resort: Khi địa thế trở thành một phần của đặc quyền nghỉ dưỡng

The Hera Resort đón đầu xu hướng này nhờ cảnh quan vượt trội, vị trí hiếm có cùng chính sách sở hữu ưu đãi cho nhà đầu tư tiên phong.

Lợi thế kép từ vị trí và quy hoạch Quy Nhơn Nam

The Hera Resort tọa lạc ngay trên mặt đường quốc lộ 1D, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (nay là phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai). Không chỉ nằm trên trục giao thông hiện hữu, The Hera Resort còn nằm trong khu vực được định hướng trở thành một trong những không gian phát triển quan trọng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Trong quyết định phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển của UBND tỉnh Gia Lai, khu đô thị giáp phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, định hướng tập trung phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao, đô thị mới, hạ tầng kết nối, các dự án động lực, mở rộng không gian phát triển đô thị.

Việc phê duyệt điều chỉnh này cho thấy Quy Nhơn đang được định hướng mở rộng không gian đô thị, du lịch nghỉ dưỡng về phía Nam, thay vì chỉ phát triển các khu dân cư hiện hữu. Đây là yếu tố quan trọng đối với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng bởi quy hoạch càng rõ, dư địa phát triển không gian càng lớn.

Đáng chú ý, khu vực phía nam Quy Nhơn được xác định tập trung vào dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Điều này tạo sự tương đồng trực tiếp với định hướng của The Hera Resort: phát triển một quần thể nghỉ dưỡng quy mô lớn, tích hợp lưu trú, vui chơi, giải trí, ẩm thực và đa trải nghiệm du lịch cao cấp.

The Hera Resort còn sở hữu vị trí ven biển với vị thế "tựa sơn hướng hải", 100% căn biệt thự view biển, một vị trí nghỉ dưỡng ngày càng trở nên khan hiếm. Lợi thế này không chỉ tạo nên giá trị cảnh quan, mà còn góp phần định hình trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt – nơi thiên nhiên trở thành một phần của không gian lưu trú.

Tọa lạc trên quỹ đất rộng 16,62ha, tạo điều kiện khai thác trọn vẹn vị thế của dự án với hệ trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao dành cho gia chủ: ngắm trọn cảnh biển từ khinh khí cầu, trải nghiệm bến du thuyền hạng sang, thư giãn tại Wellness & Onsen, tận hưởng bể bơi riêng tại dinh thự hay bể bơi vô cực…

Đặc biệt, khi đặt cạnh định hướng phát triển du lịch chất lượng cao tại Quy Nhơn Nam, vị trí ven biển của The Hera Resort có thể được nhìn nhận như một lợi thế nền tảng để hình thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp thay vì đơn thuần là một dự án lưu trú.

Không chỉ vậy, The Hera Resort còn ghi dấu ấn bởi vị trí cân bằng giữa sự riêng tư và khả năng kết nối. Dự án đủ xa để du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và biển Quy Nhơn, nhưng đủ gần khi chỉ mất khoảng 10 - 15 phút di chuyển đã có thể kết nối đến các tiện ích hiện hữu tại trung tâm Quy Nhơn và các địa danh du lịch nổi tiếng như Ghềnh Ráng - Tiên Sa, các bãi biển như Quy Hòa, Bãi Xép, điểm săn mây Quy Nhơn…

Khi hạ tầng, đô thị và du lịch tại Quy Nhơn Nam tiếp tục được mở rộng, những lợi thế về vị trí và cảnh quan sẽ tạo nền tảng để The Hera Resort không chỉ trở thành một điểm lưu trú, mà hướng tới hình thành một điểm đến nghỉ dưỡng – trải nghiệm có sức hút riêng, nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng Quy nhơn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Đặc quyền dành cho những khách hàng tiên phong

Một trong những điểm đáng chú ý trong chính sách bán hàng của The Hera Resort là giải pháp tài chính được thiết kế nhằm giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng thanh toán nhanh 70% có cơ hội nhận mức chiết khấu lên đến 6%. Với khách hàng lựa chọn phương án vay, dự án hỗ trợ tới 70% giá trị tài sản, đồng thời áp dụng lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc đến thời điểm bàn giao. Đặc biệt, thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng giúp khách hàng có thêm dư địa cân đối tài chính trong quá trình sở hữu tài sản.

Cách tiếp cận này không chỉ tạo sự chủ động về kế hoạch thanh toán mà còn mở rộng lựa chọn cho nhiều nhóm khách hàng đang tìm kiếm một tài sản nghỉ dưỡng có giá trị sử dụng lâu dài.

Bến du thuyền tiêu chuẩn 5 sao - đặc quyền nghỉ dưỡng cho những chủ nhân danh giá

Bên cạnh chính sách tài chính, The Hera Resort còn dành chuỗi ưu đãi đặc biệt với cơ hội nhận ngay 100 triệu đồng khi khách hàng booking sớm, cùng 01 vị trí neo đậu cố định tại Bến du thuyền, miễn phí trong 3 năm – một đặc quyền dành cho những khách hàng thượng lưu muốn sở hữu riêng cho mình trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Ngoài ra, khách hàng còn được miễn phí 2 năm phí quản lý dịch vụ, góp phần tối ưu thêm chi phí trong giai đoạn đầu sở hữu và khai thác tài sản.

Sự kết hợp giữa không gian nghỉ dưỡng cao cấp, hệ tiện ích đa trải nghiệm và chính sách tài chính linh hoạt, giúp khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort trở thành lựa chọn không thể bỏ qua đối với những khách hàng đang tìm kiếm một tài sản nghỉ dưỡng độc bản, vừa có thể tận hưởng giá trị sống, vừa đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

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