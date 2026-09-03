Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng
Bài và ảnh: Khắc Trung |
03-09-2026 - 10:37 AM |
Bất động sản
Gỡ bỏ nút thắt gần 30 năm, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật ngày 2/9. Người dân bên đường cũng tranh thủ sửa nhà, mở lại cửa hàng để đón cuộc sống mới.
Bài và ảnh: Khắc Trung
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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