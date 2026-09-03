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Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng

| | Bất động sản

Gỡ bỏ nút thắt gần 30 năm, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe kỹ thuật ngày 2/9. Người dân bên đường cũng tranh thủ sửa nhà, mở lại cửa hàng để đón cuộc sống mới.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 1.

Sau gần 8 tháng thi công khẩn trương, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã dần lộ diện với diện mạo khang trang, rộng rãi nhờ việc trải thảm nhựa, lát gạch đá vỉa hè và trồng hoa.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 2.

Đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài hơn 2,2 km, mặt cắt ngang 50m, kết nối từ Hoàng Cầu đến Voi Phục, đồng thời xây dựng hai cầu vượt tại các nút giao với đường Nguyễn Chí Thanh và Giảng Võ. Đây là đoạn tuyến giữ vai trò then chốt trong việc khép kín Vành đai 1, trục giao thông xương sống của khu vực nội đô Hà Nội.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 3.

Với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, trung bình mỗi mét đường có chi phí 3,5 tỷ đồng, đây được xem là tuyến đường đắt nhất hành tinh tại Hà Nội.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 4.

Đứng trước diện mạo mới của con đường, nhiều hộ gia đình, kinh doanh cũng mang những tâm tư riêng. Từng là một cửa hàng kéo dài hơn 15m, gia đình anh Trường (41 tuổi) có sự thay đổi lớn cả về cuộc sống và buôn bán. “Căn nhà này cũng là cửa hàng mà mẹ tôi để lại. Tuy diện tích mất cũng tương đối nhưng vì có vị trí thuận lợi, nằm ngay mặt tiền nên mong công việc kinh doanh sẽ tốt hơn so với trước đây”, anh nói.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 5.

Anh Trần Hùng (48 tuổi) đã kinh doanh nội thất tại đây hơn 20 năm, chia sẻ: “Từ khi triển khai thi công, bản thân cũng gặp nhiều khó khăn khi phải xoay sở chỗ thuê. Giá thuê cửa hàng ngày trước thì phải chăng, nhưng giờ khi được hoàn thành và thông xe thì giá thuê có thể sẽ tăng lên nhiều lần nhưng hy vọng lượng khách sẽ đông hơn.”

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 6.

Là một hộ dân đang cải tạo lại nhà để cho thuê , bà Trần Thị Thảo (57 tuổi) cũng đang khẩn trương sửa sang, dỡ bỏ những khung cửa đã có dấu hiệu gỉ sét. “Con đường có diện mạo mới thì ngôi nhà của mình cũng phải đẹp lên, vừa là để đồng bộ, đồng thời cũng cải thiện chất lượng sống của người dân.”

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 7.

Căn nhà của anh Chu Hữu Cường (45 tuổi) đang được xây lại sau khi hoàn trả mặt bằng, đến nay đã hoàn thiện phần móng nền và cắm cọc. “Nhà tôi chọn ở lại đây để thuận tiện cho việc đi học của các con và công việc của hai vợ chồng. Xây lại nhà cũng để các con có môi trường mới, không gian thoáng đãng hơn.”

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 8.

Gắn bó tại đây gần 3 thập kỷ, từ lúc dự án được duyệt đến khi sắp thông xe, ông Nguyễn Văn Hiếu (64 tuổi) luôn mong chờ tuyến đường được đi vào hoạt động. Chia sẻ về giá nhà, ông cho biết: “Những căn nhà từng ở mặt phố cũ hay ở trong ngõ, ngách giờ đây có thể tăng giá mạnh, bởi nó thuận tiện cho cuộc sống, di chuyển và kinh doanh.”

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 9.

Nhiều căn nhà trên tuyến phố cũng đang được tu sửa để cho thuê mặt bằng, phục vụ kinh doanh.

Giá nhà tăng bằng lần, chất lượng cuộc sống vượt trội và những niềm vui của người dân sống ven đường 3,5 tỷ mỗi mét sắp thông xe - Ảnh 11.

Khi dự án được hoàn thành, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi phục không chỉ tạo nên không gian sống mới, mà còn góp phần giải quyết bài toán ùn tắc, tăng khả năng kết nối giữa khu vực phía Tây và trung tâm thành phố, hứa hẹn trở thành một trong những tuyến phố khang trang, sầm uất nhất trong lịch sử.

 Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa

Bài và ảnh: Khắc Trung

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