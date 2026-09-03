Đứng trước diện mạo mới của con đường, nhiều hộ gia đình, kinh doanh cũng mang những tâm tư riêng. Từng là một cửa hàng kéo dài hơn 15m, gia đình anh Trường (41 tuổi) có sự thay đổi lớn cả về cuộc sống và buôn bán. “Căn nhà này cũng là cửa hàng mà mẹ tôi để lại. Tuy diện tích mất cũng tương đối nhưng vì có vị trí thuận lợi, nằm ngay mặt tiền nên mong công việc kinh doanh sẽ tốt hơn so với trước đây”, anh nói.