Lãnh đạo thành phố Hà Nội đối thoại về giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe tại Vành đai 1

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, bổ sung không gian cây xanh, cảnh quan, nâng cao chất lượng không gian sống và điều kiện đi lại của người dân khu vực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn chủ trì cuộc đối thoại với các công dân. Ảnh: Hồng Thái

Kiến nghị hỗ trợ tạm cư

Tại hội nghị, đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa thông tin tới người dân về chủ trương đầu tư, cơ sở pháp lý, quy hoạch tổng mặt bằng, thông báo thu hồi đất và các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, giải phóng mặt bằng là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư 151 suất đất tại khu tái định cư GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tái định cư tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, phường Ô Chợ Dừa đã triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Phường đã ban hành và gửi thông báo đối với 166 thửa đất; tổ chức niêm yết công khai bằng nhiều hình thức; hoàn thành đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và tài sản trên đất.

Đến nay, phường đã công khai 166/166 phương án; tổ chức họp đối thoại với người dân ngày 27-8 về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Về bàn giao mặt bằng, 2 tổ chức đã bàn giao, 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ đã bàn giao mặt bằng ngoài hiện trường, tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa bàn giao ngoài hiện trường.

Đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa thông tin về chủ trương đầu tư, cơ sở pháp lý, quy hoạch tổng mặt bằng, thông báo thu hồi đất và các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án. Ảnh: Hồng Thái

UBND phường Ô Chợ Dừa cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị thành phố xem xét tháo gỡ. Trong đó, khu đất và nhà tái định cư hiện chưa hoàn thành để bàn giao cho phường bố trí cho các hộ dân. Đất tái định cư GS1 tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026; nhà tái định cư CT1 Xuân La dự kiến sửa chữa, hoàn thành vào tháng 12-2026.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, Sở Xây dựng đã chấp thuận bố trí 277 căn hộ trống tại quỹ nhà công nhân xã Thiên Lộc để phục vụ tạm cư. UBND phường kiến nghị thành phố cho phép phê duyệt tiền tạm cư đối với các trường hợp tự lo chỗ ở, tính từ khi bàn giao mặt bằng đến khi nhận nhà tái định cư; đồng thời hỗ trợ thêm 3 tháng tiền tạm cư đối với trường hợp nhận đất tái định cư trong thời gian chờ xây nhà.

UBND phường cũng đề nghị thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư GS1 tại phường Thượng Cát, hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư khớp nối hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao cho phường bố trí tái định cư.

Đối với quỹ nhà tái định cư CT1 Xuân La, UBND phường cho biết chủ đầu tư đang được yêu cầu khẩn trương sửa chữa, khớp nối hạ tầng, điện, nước để bàn giao. Phường đề nghị sớm hoàn thiện quỹ nhà, tạo điều kiện để các hộ dân bị thu hồi đất ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Hồng Thái

UBND phường Ô Chợ Dừa kiến nghị UBND thành phố chấp thuận các chính sách nêu trên, tạo cơ sở tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất tự nguyện bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn, phường đã tiếp nhận và phân loại các đơn thư của nhân dân thành các nhóm vấn đề chính liên quan đến khiếu nại chủ trương, quy hoạch, thông báo thu hồi đất và phương án bồi thường.

Theo đó, phường đã ban hành các thông báo nhằm làm rõ cơ sở pháp lý, quy hoạch cùng chính sách hỗ trợ tái định cư; ban hành các văn bản để công khai danh mục pháp lý, bảng giá đất, kế hoạch đo đạc và di dời. Ngày 27-8 vừa qua, phường cũng tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với các hộ dân.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân, chính quyền địa phương đã bố trí cán bộ chuyên môn túc trực tại tổ dân phố để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và kịp thời tham mưu xem xét, điều chỉnh phương án đối với từng trường hợp cụ thể.

Người dân nêu ý kiến, kiến nghị tại cuộc đối thoại. Ảnh: Hồng Thái

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của dự án; đồng thời nêu các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như bồi thường tài sản trên đất, xác định nguồn gốc đất, khấu trừ tiền sử dụng đất, bố trí tái định cư và làm rõ các căn cứ pháp lý, quy hoạch của dự án…

Giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và UBND phường Ô Chợ Dừa khẩn trương rà soát, phân loại, giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, qua các ý kiến, cơ bản người dân đồng thuận, chấp hành chủ trương thực hiện dự án và kiến nghị những nội dung liên quan đến quyền lợi của người dân. Do đó, UBND phường phải công khai đầy đủ phương án để người dân giám sát, trong đó xác định rõ từng hộ bị thu hồi bao nhiêu mét vuông đất, được bố trí nhà ở tại đâu, cơ cấu căn hộ và diện tích căn hộ như thế nào.

“Những nội dung này phải được công khai để nhân dân giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện. Chúng ta tuyên truyền, vận động nhân dân nhưng phải đưa ra dữ liệu đầy đủ để nhân dân thực hiện được nhiệm vụ đó”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn, thành phố luôn có sẵn kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiền tạm cư và thực hiện các chính sách liên quan. Dự kiến ngày 4-9, UBND phường phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ đã bàn giao mặt bằng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Đối với công tác tái định cư, những trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất được tổ chức bốc thăm trong thời gian sớm nhất, tại khu tái định cư phường Thượng Cát. Ngay trong tuần tới, phường Ô Chợ Dừa phối hợp với phường Thượng Cát tổ chức bốc thăm tái định cư bằng đất đợt đầu cho các hộ dân.

“Cùng với đó, thành phố dành quỹ nhà tái định cư tại khu CT1 Xuân La cho người dân. Đây là khu nhà được đánh giá có điều kiện thuận lợi, các tòa nhà đã hoàn thành và được bàn giao. Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành bàn giao nhà tái định cư cho người dân trong tháng 10-2026”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu Văn phòng UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường rà soát từng đơn thư, giải quyết các kiến nghị còn tồn tại, trả lời rõ ràng cho người dân.

“Tôi yêu cầu trong vòng 10 ngày tới phải kết thúc tất cả những nội dung của 129 đơn. Các cơ quan chức năng không chờ người dân tiếp tục có đơn mới rà soát mà phải chủ động xuống cơ sở, kiểm tra và trả lời sớm. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của phường, các đơn vị phải báo cáo thành phố để xem xét, giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn nêu rõ.

Liên quan việc di chuyển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục và những chi phí cần thiết theo quy định, kể cả trường hợp phải di chuyển máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh. Thành phố cũng yêu cầu quan tâm đến điều kiện sống của người dân tại nơi tái định cư, gồm hạ tầng, trường học, môi trường, chợ và các thiết chế phục vụ sinh hoạt; đồng thời hỗ trợ các thủ tục về đất đai, giấy chứng nhận, giấy phép xây dựng và những nội dung liên quan.

“Đây là trách nhiệm của thành phố đối với nhân dân. Thành phố hỗ trợ tối đa những gì có thể theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân để bảo đảm quyền lợi, cuộc sống của nhân dân”, đồng chí Đỗ Anh Tuấn khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn kiểm tra thực địa, yêu cầu đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án. Ảnh: Hồng Thái

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương, dự án nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành. Tại buổi đối thoại, các nội dung liên quan đến tiền tạm cư cũng được làm rõ. Theo đó, người dân được hỗ trợ tiền tạm cư cho đến khi nhận tái định cư bằng đất hoặc bằng nhà. Trường hợp thời gian tạm cư kéo dài đến 6 tháng, việc hỗ trợ vẫn được thực hiện cho đến khi người dân nhận được tái định cư.

“Trước buổi đối thoại, các nội dung kiến nghị của người dân đã được tổng hợp, báo cáo thành phố trên cơ sở các quy định pháp lý. Sau ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố, phường tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành tổng hợp ý kiến, rà soát thông tin trong đơn của từng hộ dân để trả lời cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân”, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh.

Ngay sau buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực địa, yêu cầu đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án...