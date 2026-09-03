Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

Công ty cổ phần FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT đang lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường dự án “Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT” tại phường Phú Diễn và Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 196 ha, gồm khu công viên công nghệ số khoảng 168 ha, khu hỗn hợp HH1 khoảng 14 ha, khu hỗn hợp HH2 khoảng 3,4 ha, khu thương mại dịch vụ khác và cây xanh cách ly khoảng 7,7 ha, cùng khu đất an ninh khoảng 3,8 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 37.200 người.

Về ranh giới, phía Bắc dự án giáp đường Tây Thăng Long và các tuyến đường quy hoạch cùng Khu liên cơ quan quận Bắc Từ Liêm cũ; Phía Tây giáp đường quy hoạch rộng 40 m; Phía Đông giáp các tuyến đường quy hoạch rộng 17 m và 50 m; Phía Nam giáp các tuyến đường quy hoạch rộng 12 m, 17 m, 40 m và đất nông nghiệp hiện trạng.

Theo báo cáo, khu vực thực hiện dự án hiện chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp và đất mặt nước, chưa được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phối cảnh dự án.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án gần 53.800 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu khoảng 8.100 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn. Phần còn lại khoảng 45.700 tỷ đồng là vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, trong đó hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thiện và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Mục tiêu của dự án là hình thành khu công nghệ số tập trung trong không gian tổng thể kết hợp đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo công nghệ số.

Dự án sẽ tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo, hỗ trợ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ số. Đồng thời cung cấp hạ tầng, dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Khu công nghệ số dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 75.000 cán bộ, chuyên gia.

Phối cảnh tổng thể dự án.

Trước đó, ngày 16/1/2026, UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công dự án này tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án được định hướng thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững và hình thành mô hình môi trường sống - làm việc - sáng tạo liên hoàn (Work - Live - Innovate).

Trọng tâm của dự án là khu công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168 ha. Phần diện tích còn lại được tổ chức theo mô hình công viên mở, kết hợp hạ tầng giao thông nội bộ, cây xanh và mặt nước.

Được biết, thông qua dự án, Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng môi trường nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến. Từ đó thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.

Được biết, thông qua dự án, Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng môi trường nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến. Từ đó thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.