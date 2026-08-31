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Ngắm tuyến đường rộng 8 làn giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m ngốn 3,5 tỷ đồng, thông xe dịp 2/9

| | Bất động sản

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2/9. Đây là dự án được ví như "đường đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt lớn.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 1.

Đây là hình ảnh mới nhất tại dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Tuyến đường dài hơn 2,2 km, có mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng. Đến nay, nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện mặt đường, vạch sơn, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng cho mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2/9.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 2.

Dự án kết nối nút giao Ô Chợ Dừa với nút giao Voi Phục, đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch của Hà Nội như Cát Linh, Đê La Thành, Giảng Võ, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ trở thành mảnh ghép cuối cùng để khép kín Vành đai 1 tại khu vực trung tâm thành phố.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 3.

Dù chỉ dài hơn 2,2 km, dự án có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng mỗi mét và từng được ví là một trong những tuyến đường đắt đỏ nhất hành tinh. Chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn tổng vốn, khoảng 6.000 tỷ đồng, do tuyến đi qua khu vực nội đô có mật độ dân cư cao và giá đất thuộc nhóm đắt đỏ tại Hà Nội.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 4.

Ghi nhận tại đoạn từ nút giao Voi Phục, qua Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương đến Nguyễn Chí Thanh, cũng như đoạn từ nút giao Láng Hạ đi Hoàng Cầu, tuyến đường đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Mặt đường đã được thảm nhựa, dải phân cách được trồng hoa, cây xanh, trong khi hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 5.

Trong khi đó, đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ vẫn đang được các nhà thầu hoàn thiện. Một phần mặt đường theo hướng Láng Hạ đã được thảm nhựa, các hạng mục còn lại đang được triển khai đồng bộ để sớm hoàn chỉnh toàn tuyến.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 6.

Dù trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường dự án vẫn duy trì thi công. Tại đoạn Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ, công nhân và máy móc được huy động để đẩy nhanh các hạng mục còn lại, trong đó tập trung lát đá vỉa hè, lắp đặt hố ga và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 7.

Dự án còn bao gồm hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, hiện đang được các nhà thầu gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Trong đó, cầu vượt nút giao Láng Hạ rộng 18 m, gồm 4 làn xe hai chiều, dài khoảng 250 m; cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh có quy mô tương tự, dài khoảng 220 m.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 8.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục thường xuyên ùn tắc như Đê La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ, đồng thời hoàn thiện tuyến Vành đai 1 qua khu vực trung tâm Hà Nội. Việc mở rộng và đồng bộ hạ tầng giao thông cũng có thể tạo thêm dư địa phát triển cho các hoạt động kinh doanh, thương mại và bất động sản dọc hai bên tuyến.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 9.

Dọc hành lang tuyến hiện tập trung nhiều dự án nhà ở, văn phòng và thương mại có giá trị cao như The Gloria by Silk Path, Vinhomes Gallery Giảng Võ, chung cư Thành Công cùng nhiều tòa nhà trên các trục Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Liễu Giai. Hạ tầng hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút của khu vực, đặc biệt đối với mặt bằng thương mại và bất động sản.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 10.

Theo kế hoạch, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được thông xe toàn tuyến trong dịp Quốc khánh 2/9. Sau đó, các hạng mục còn lại, trong đó có hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, sẽ tiếp tục được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án về đích trong năm 2026.

Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, trước ngày thông xe dịp 2/9 - Ảnh 11.

Vị trí dự án tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

 Toàn cảnh công trường xây cầu có trụ cao nhất, nhịp chính dài thứ 2 Việt Nam, nối trung tâm Hà Nội với đại đô thị của Vinhomes, sẽ hoàn thành sau một năm nữa 

 

Bài và ảnh: Văn Đoan

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