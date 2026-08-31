Ngắm tuyến đường rộng 8 làn giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m ngốn 3,5 tỷ đồng, thông xe dịp 2/9

Dù chỉ dài hơn 2,2 km, dự án có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, tương đương hơn 3,5 tỷ đồng mỗi mét và từng được ví là một trong những tuyến đường đắt đỏ nhất hành tinh. Chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn tổng vốn, khoảng 6.000 tỷ đồng, do tuyến đi qua khu vực nội đô có mật độ dân cư cao và giá đất thuộc nhóm đắt đỏ tại Hà Nội.