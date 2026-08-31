Tòa tháp chọc trời “ngốn” nhiều thép nhất Việt Nam: Cần tới 52.000 tấn, gấp hơn 5 lần tháp Eiffel và gần 10 lần cầu Long Biên

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park (TP.HCM), The Landmark 81 do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi bật của thành phố.

Tòa nhà cao 461,2 m, gồm 81 tầng nổi và 3 tầng hầm, hoàn thành năm 2018. Đến nay, công trình vẫn giữ vị trí cao nhất Việt Nam và là đại diện duy nhất của nước ta trong nhóm 20 tòa tháp cao nhất toàn cầu.

Toà tháp The Landmark 81 bên trong khu đô thị Vinhomes Central Park (TP.HCM)

Một trong những thông số đáng chú ý nhất của Landmark 81 là quy mô xây dựng và khối lượng vật liệu sử dụng. Tại lễ cất nóc ngày 9/3/2018, tổng thầu Coteccons cho biết công trình có 115.000 m² sàn xây dựng và khoảng 90.000 m² diện tích hầm, sử dụng hơn 170.000 m³ bê tông cùng 52.000 tấn thép. Trong đó, khoảng 4.000 tấn là thép hình cường độ cao S460.

Để hình dung quy mô này, có thể đặt con số 52.000 tấn cạnh những công trình biểu tượng trong và ngoài nước. Theo đơn vị vận hành tháp Eiffel (Pháp), khung kim loại của công trình tại Paris nặng khoảng 7.300 tấn, còn tổng trọng lượng toàn tháp đạt 10.100 tấn. Như vậy, lượng thép dùng tại Landmark 81 tương đương hơn 7 lần khung kim loại và hơn 5 lần tổng trọng lượng tháp Eiffel.

Tại Việt Nam, cầu Long Biên sử dụng hơn 5.300 tấn thép khi được xây dựng vào cuối thế kỷ XIX. So với cột mốc này, con số tại Landmark 81 lớn gấp gần 10 lần cây cầu biểu tượng của Hà Nội.

Cảnh thi công những đoạn cao nhất của toà tháp Landmark 81

Trong khi đó, không nhiều tòa nhà cao tầng trong nước công bố đầy đủ khối lượng vật liệu. Đơn cử như toà Bitexco Financial Tower (TP.HCM) xác nhận riêng sân đỗ trực thăng tại tầng 52 cần hơn 250 tấn kết cấu thép và khoảng 4.000 bu lông, nhưng chưa có số liệu chính thức về toàn bộ tòa tháp. Vì vậy, số lượng thép của toà Landmark 81 có thể xem là một trong những thông số vật liệu lớn và chi tiết hiếm hoi từng được công bố đối với công trình siêu cao tầng tại Việt Nam

Sự đồ sộ của công trình đi kèm bài toán thi công phức tạp, đặc biệt tại phần hầm và khu vực cao trên 300m, nơi chịu tác động mạnh của gió và thời tiết. Tuy nhiên, tổng thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã vượt qua loạt nhà thầu ngoại để hoàn thiện phần thô dự án vượt tiến độ tới 45 ngày so với dự kiến ban đầu.

Bên trong tòa tháp là tổ hợp đa chức năng gồm trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ, officetel và văn phòng. Theo thông tin thị trường gần đây, giá chào thuê căn hộ dao động từ 20 triệu đến hơn 100 triệu đồng/tháng, officetel khoảng 25–100 triệu đồng/tháng, còn văn phòng truyền thống ở mức 34–35 USD/m²/tháng (chưa gồm phí dịch vụ và VAT).

Đáng chú ý, dự án đã đạt kỷ lục gần 9 triệu giờ lao động an toàn tuyệt đối. Tốc độ thi công đạt mức trung bình 2–3 ngày/sàn, cá biệt có những sàn được đổ xong chỉ trong 36 giờ.

Ngoài ra, Landmark 81 còn đánh dấu bước tiến của ngành xây dựng trong nước ở phân khúc siêu cao tầng. Tại lễ cất nóc, lãnh đạo Cotecons cho biết dự án giúp doanh nghiệp trở thành đơn vị Việt Nam đầu tiên gia nhập nhóm khoảng 50 công ty trên thế giới có khả năng thực hiện các tòa nhà cao trên 300 m.