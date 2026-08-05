Giải quyết dứt điểm vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

Khu vực thi công ga S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) giao cắt với dự án Vành đai 1. Ảnh: Tuấn Lương

Trước đó, báo cáo với UBND thành phố Hà Nội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Trần Đình Cường cho biết, khu vực giữa trụ T3 và T4 của cầu vượt là vị trí giao cắt với Nhà ga S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc).

Theo kế hoạch đã được các đơn vị thống nhất, mặt bằng tại khu vực này phải được bàn giao trước ngày 5-7-2026 để triển khai thi công nhịp dầm chính. Tuy nhiên, đến ngày 15-7-2026, các bên mới ký biên bản bàn giao. Đáng chú ý, trên thực tế, nhà thầu tuyến đường sắt đô thị số 5 vẫn chưa hoàn tất việc di chuyển máy móc, vật tư ra khỏi hiện trường, khiến đơn vị thi công cầu vượt chưa thể triển khai công việc theo kế hoạch. Việc chậm bàn giao mặt bằng đã tác động trực tiếp đến mục tiêu rút ngắn thời gian thi công công trình từ 17 tháng xuống còn 12 tháng theo chỉ đạo của thành phố.

Trước việc chậm trễ nói trên, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương Hà Nội kiểm tra, làm rõ, giải quyết dứt điểm việc bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có) trong việc chậm phối hợp bàn giao mặt bằng, dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành Dự án đường Vành đai 1 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.