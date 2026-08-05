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Đúng 14h, Việt Nam thành công làm được điều chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng, một bước ngoặt lớn đã diễn ra từ 14 năm trước

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam tạo một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực năng lượng từ 14 năm trước.

Đúng 14h, Việt Nam thành công làm được điều chưa từng có trong lĩnh vực năng lượng, một bước ngoặt lớn đã diễn ra từ 14 năm trước - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vào 14 giờ chiều 18/4/2012, tại tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng, nhà máy phong điện đầu tiên của Việt Nam chính thức đi vào hoạt động với tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng, Báo Chính phủ cho biết.

Nhà máy có tổng công suất 30MW, được khởi công năm 2008, sử dụng 20 turbin loại 1,5MW của Đức. Đây là dự án năng lượng tái tạo, dự án phong điện đầu tiên tại Việt Nam có công suất lớn, được kết nối vào lưới điện quốc gia (cấp 110kV). Hàng năm cung cấp khoảng 85 triệu kWh điện và giảm phát thải 58.000 tấn CO2/năm. Các trụ tháp cao 85 mét, cánh quạt dài 37 mét.

Điều này đã đánh dấu sự khởi đầu về khai thác tiềm năng to lớn nguồn năng lượng sạch tại Việt Nam. Theo đó, dự án được biểu dương vì đã tiên phong trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch.

Trước đó, nguồn năng lượng sử dụng cho việc phát điện ở Việt Nam chủ yếu là năng lượng thủy điện và nhiên liệu hóa thạch. Tỷ lệ điện năng được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu sản xuất điện hiện mới chiếm một tỷ lệ nhỏ, khoảng 1,6%.

Vì vậy, để nâng dần tỷ trọng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trong tổng sản lượng năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện 7 đã được phê duyệt, trong đó đề ra mục tiêu “Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này lên mức 4,5% vào năm 2020 và 6% vào năm 2030”.

Việc phát triển các dự án phong điện sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện chương trình chống biến đổi khí hậu. Với chương trình phát triển như kế hoạch thì đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm được lượng than cho sản xuất điện khoảng 5 triệu tấn và giảm được 10 triệu tấn khí thải CO2.

Bình Thuận cũ, nay là Lâm Đồng là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn và lợi thế để phát triển nguồn năng lượng sạch bằng sức gió. Theo đánh giá của Ủy ban năng lượng quốc tế (IEA) và Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam có tiềm năng rất lớn ước đạt 513.360MW, tức là bằng hơn 200 lần công suất của thủy điện Sơn La. Năm 2001, WB đã tài trợ cho 4 nước Campuchia, Thái Lan, Lào và Việt Nam nhằm hỗ trợ phát triển năng lượng cho khu vực và kết luận Việt Nam có tiềm năng lớn nhất. Đặc biệt, hơn 8% diện tích của Việt Nam được xếp hạng có tiềm năng rất tốt.

Ngân hàng thế giới (WB) cho biết, hai vùng giàu tiềm năng nhất để phát triển năng lượng gió của Việt Nam là Sơn Hải, Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa và vùng đồi cát ở độ cao 60-100m phía tây Hàm Tiến đến Mũi Né, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng.

Tại vùng này, gió không những có vận tốc trung bình lớn mà còn có một thuận lợi khác là có số lượng các cơn bão khu vực ít, xu thế ổn định. Đây là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển năng lượng. Vào thời điểm thuận lợi, tỷ lệ gió Nam và Đông Nam lên đến 98% với vận tốc trung bình 6-7m/s, tức là vận tốc có thể xây dựng các trạm điện công suất 3-3,5MW.

MT

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