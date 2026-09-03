Hà Nội sáng đầu tiên sau nghỉ lễ: 'Đi hơn một tiếng vẫn chưa qua được nút giao'

Sáng 3/9, ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ùn ứ kéo dài. Tại cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Sở và nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, dòng phương tiện nối đuôi nhau, nhiều người mất hơn một giờ vẫn chưa qua được nút giao trong điều kiện nắng nóng.

04-09-2026

03-09-2026

03-09-2026