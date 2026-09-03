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Hà Nội sáng đầu tiên sau nghỉ lễ: 'Đi hơn một tiếng vẫn chưa qua được nút giao'

| | Xã hội

Sáng 3/9, ngày đầu người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ùn ứ kéo dài. Tại cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Sở và nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, dòng phương tiện nối đuôi nhau, nhiều người mất hơn một giờ vẫn chưa qua được nút giao trong điều kiện nắng nóng.

VIDEO: Hà Nội ngày đầu đi làm sau nghỉ lễ: Dòng xe ken đặc dưới nắng nóng.

Ghi nhận từ khoảng 7h, lưu lượng phương tiện trên cầu Vĩnh Tuy theo hướng Long Biên vào trung tâm Hà Nội tăng cao, gây ùn ứ. Ô tô xếp hàng nối dài, xe máy phủ kín các làn lưu thông.

Có thời điểm dòng xe gần như đứng yên, đặc biệt tại khu vực đầu cầu và nút giao Cổ Linh - nơi đang triển khai thi công hầm chui.

Nhiều người đi xe máy phải di chuyển từng mét giữa dòng phương tiện ken đặc. Có người mất hơn một giờ vẫn chưa qua được khu vực cầu Vĩnh Tuy.

“Tôi thường chỉ mất khoảng 20-30 phút để qua cầu, nhưng sáng nay đi hơn một giờ vẫn còn mắc ở đây”, một người đi làm bằng xe máy chia sẻ.

Tại Ngã Tư Sở, lượng phương tiện tăng nhanh trong giờ cao điểm. Các dòng xe từ Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn và đường Láng cùng dồn về nút giao.

Từng hàng ô tô, xe máy nối dài trên các nhánh đường. Ở một số hướng, phương tiện phải nhiều lần dừng chờ mới có thể qua nút giao.

Hình ảnh tại Ngã Tư Sở cho thấy nhiều người đi xe máy phải len qua những khoảng trống nhỏ giữa các dòng ôtô. Một số thời điểm, xe cộ phủ kín mặt đường, tốc độ lưu thông giảm mạnh.

Tại khu vực Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, lưu lượng phương tiện tăng cao. Các dòng xe từ nhiều hướng dồn về khiến tốc độ lưu thông giảm đáng kể.

Không chỉ đối mặt với tình trạng ùn ứ, người tham gia giao thông còn phải di chuyển trong thời tiết oi nóng. Khoảng 8h30, nhiệt độ ngoài trời khoảng 33 độ C; nhiều người mặc kín áo chống nắng, đeo khẩu trang và kính bảo hộ khi lưu thông.

Từ đầu giờ cao điểm sáng, các trục giao thông cửa ngõ và hướng vào trung tâm tiếp tục ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, khiến nhiều tuyến đường chịu áp lực lớn.

Bản đồ giao thông Hà Nội được ghi nhận lúc 8h30 sáng ngày 3/9/2026. Ảnh: Google Maps

Theo Công Hướng - Dương Triều

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