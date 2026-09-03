7 ngày, phát hiện 122 trường hợp vi phạm quy định bay ở TPHCM

Ngày 2/9, Công an TPHCM cho biết đang tăng cường áp dụng công nghệ số kết hợp tuần tra thực tế nhằm nhanh chóng phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị bay, vật thể bay không người lái trái quy định.

Theo báo cáo nhanh, chỉ trong 7 ngày, từ 27/8 đến 2/9, lực lượng Công an Thành phố đã phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, lập biên bản và thu giữ nhiều tang vật là drone, flycam, vật thể bay không người lái.

Người vi phạm cùng tang vật bị công an phát hiện.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Công an TPHCM cho biết sẽ củng cố hồ sơ để xử lý hình sự.

Đợt kiểm tra được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM. Các phòng nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt rà soát bằng biện pháp công nghệ số, kết hợp tuần tra thực tế. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp tự ý sử dụng flycam, drone hoặc các phương tiện, vật thể bay không người lái khi chưa được cấp phép hoặc hoạt động trong khu vực cấm bay.

Nhiều phương tiện, thiết bị vi phạm đã bị niêm phong, tạm giữ để phục vụ xử lý.

Tang vật thu được những ngày qua.

Theo Công an TPHCM, việc một thiết bị hoặc vật thể bay không người lái như flycam, drone, diều, bóng bay, khinh khí cầu… xuất hiện trong khu vực cấm bay có thể ảnh hưởng hoạt động của các chuyến bay thương mại, đe dọa an toàn hàng không và gây thiệt hại kinh tế.

Điển hình là vào tối 13/8, Thân Văn Tấn (42 tuổi, ngụ phường Tân Bình) thả diều gắn đèn chớp trong phạm vi vùng cấm bay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sự việc khiến Trung tâm Quản lý bay miền Nam phải tạm dừng tiếp nhận tàu bay hạ cánh. 16 chuyến bay bị ảnh hưởng dây chuyền, một số tàu bay phải chuyển hướng tới sân bay dự bị.

Ngày 28/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không”.

Thân Văn Tấn tại cơ quan công an.

Đáng chú ý, theo thông tin Công an TPHCM cung cấp, người điều khiển phương tiện bay từ 0,25kg đến dưới 2kg phục vụ mục đích thương mại, quay phim phải có giấy phép điều khiển hạng A. Với thiết bị từ 2kg trở lên hoặc hoạt động ngoài tầm nhìn trực quan, lập trình bay trung tâm, người điều khiển phải qua đào tạo và được cấp giấy phép hạng B.

Công an TPHCM cho biết trên địa bàn thành phố hiện có 63 phường, xã, đặc khu thuộc phạm vi vùng cấm bay.

Cơ quan công an đề nghị người dân, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh và các dịch vụ liên quan chấp hành quy định pháp luật; không thả diều, bóng bay, đèn trời hoặc điều khiển thiết bị bay trái phép trong hành lang an toàn hàng không.

Người dân có thể tra cứu khu vực cấm bay, hạn chế bay trên Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng.