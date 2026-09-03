Hà Nội, TP.HCM rực sáng trong đêm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9
Minh Đức - Lương Ý/VTC News |
03-09-2026 - 07:18 AM |
Xã hội
Tối 2/9, hàng vạn người dân tập trung tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội và TP.HCM, cùng hướng lên bầu trời trong khoảnh khắc rực rỡ mừng Quốc khánh.
- 03-09-2026
- 02-09-2026
- 02-09-2026
Minh Đức - Lương Ý/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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