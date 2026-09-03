Hà Nội, TP.HCM rực sáng trong đêm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tại những tuyến đường ven sông Sài Gòn, nhiều gia đình tranh thủ đến sớm, chọn vị trí thuận lợi để theo dõi màn trình diễn. Không khí chờ đợi diễn ra sôi động nhưng vẫn trật tự. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video trong lúc chờ đợi. Điện thoại được chuẩn bị sẵn để ghi lại khoảnh khắc bầu trời thành phố bừng sáng trong đêm Quốc khánh.