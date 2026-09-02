Khách Nhật lần đầu ăn cháo cá Hà Nội, ví hương vị như “vô tình chạm mắt một mỹ nhân”

Hà Nội vốn nổi tiếng với phở, bún chả, cà phê trứng... nên du khách lần đầu tới Thủ đô thường dễ bị cuốn vào những món ăn “kinh điển” này. Thế nhưng, có một vị khách Nhật Bản lại chọn cách khám phá Hà Nội theo hướng khác: lùng tìm những hàng quán bình dân, nằm sâu trong các con ngõ và thậm chí không phải người Hà Nội nào cũng biết.

Hitoshi, một vị khách Nhật Bản thường xuyên chia sẻ trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam, mới đây khiến nhiều người tò mò khi tìm ra một quán cháo cá khá “lowkey” trên phố Hàng Bông.

Theo chia sẻ của Hitoshi, ban đầu anh cũng không nghĩ nhiều về sự kết hợp giữa cháo và cá. Thế nhưng, chỉ đến khi bắt gặp tấm biển cháo cá trên phố Hàng Bông, anh đã bị thu hút và bước vào quán lúc nào không hay.

Nhìn bát cháo được ông chủ quán vui vẻ mang ra, vị khách Nhật vẫn có chút nghi ngờ: “Cháo với cá ư, liệu có ổn không đây?”. Thế nhưng, sự hoài nghi nhanh chóng biến mất ngay sau miếng đầu tiên.

“Thế quái nào thế này, ngon đỉnh chóp. Phát hiện gì thế này chứ?”, Hitoshi hào hứng kể lại.

“Thế quái nào thế này, ngon đỉnh chóp. Phát hiện gì thế này chứ?”, Hitoshi cảm thán sau khi ăn cháo cá.

Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là cách người Việt thưởng thức cháo. Theo Hitoshi, ở Nhật Bản, nhắc tới cháo thường sẽ nghĩ ngay đến vị muối, cùng lắm ăn kèm một chút mơ muối. Vì vậy, với một người đã quen với vị mặn như anh, sự kết hợp giữa cháo nóng và cá là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ.

Anh đặc biệt ấn tượng với phần cháo mềm mượt, kết hợp cùng mùi thơm của thì là và những thớ cá trắng, săn chắc. Thêm một chút quẩy giòn, Hitoshi cho rằng món ăn càng trở nên trọn vẹn và mang đậm “chất Hà Nội”.

Anh ấn tượng với phần cháo mềm mượt, kết hợp cùng mùi thơm của thì là và những thớ cá trắng, săn chắc.

Vẫn theo cách ví von có phần hài hước, Hitoshi ví cảm giác thưởng thức bát cháo cá giống như vô tình chạm mắt một “mỹ nhân Hà Nội”: ban đầu chỉ là một khoảnh khắc tình cờ, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã bị cuốn vào lúc nào không hay.

“Cứ đà này, phố Hàng Bông rồi sẽ sớm thành phố cháo cá mất thôi”, vị khách Nhật dí dỏm kết luận.

Hitoshi ví cảm giác thưởng thức bát cháo cá giống như vô tình chạm mắt một “mỹ nhân Hà Nội”

Quán cháo cá nằm sâu trong ngõ phố Hàng Bông

Địa chỉ được Hitoshi tìm đến là quán cháo cá Đoan Xồm trên phố Hàng Bông. Không nằm ngay mặt đường, quán nép sâu trong một con ngõ khá hẹp. Thực khách muốn tới đây phải gửi xe ở đầu ngõ, sau đó đi bộ vào trong và tiếp tục lên tầng theo hướng dẫn của nhân viên.

Không gian quán mang dáng dấp một hàng ăn bình dân giữa khu phố cổ, diện tích không quá lớn với khoảng 7-8 bàn. Vì vậy, đi nhóm khoảng 2-4 người được xem là khá vừa vặn.

Địa chỉ được Hitoshi tìm đến là quán cháo cá Đoan Xồm trên phố Hàng Bông. Ảnh: Google Review

Thực đơn của quán cũng không chỉ có cháo cá. Thực khách có thể gọi chả cá, chả mực, chả cua, chả nhái, nhái chiên giòn, mực xào măng, mực xào dưa chua, ếch rang muối, ếch xào măng, dạ dày cá, mì bò, rau cải xào... Tuy nhiên, món được gọi nhiều nhất vẫn là cháo cá.

Bát cháo khi mới mang ra có phần khá giản dị, gần như không có nhiều đồ ăn nổi bật trên bề mặt. Thế nhưng khi trộn đều, phần cá được giấu bên dưới mới dần lộ ra. Cá được lọc sạch xương, miếng cá khá lớn, thịt mềm và ngọt, ăn cùng hành, thì là, thêm chút tiêu hoặc ớt để tăng độ thơm và cay nồng.

Món được gọi nhiều nhất là cháo cá trắm. Ảnh: Bích Ngọc

Điểm khiến món cháo này được nhiều thực khách chú ý là phần cá được cho khá hào phóng. Quán sử dụng cá trắm, đã lọc xương trước khi cho vào bát nên người ăn không phải mất công nhằn xương.

Cháo được nấu theo kiểu để nguyên hạt, không xay nhuyễn, có độ đặc vừa phải chứ không loãng. Bát cháo có màu ngà sữa, sánh đặc, vị ngọt thanh nhưng vẫn đậm đà. Đặc biệt, phần cá không bị tanh và được chế biến khá thơm.

Cháo được nấu theo kiểu để nguyên hạt, không xay nhuyễn, có độ đặc vừa phải chứ không loãng. Ảnh: Google Review

Nếu thích ăn kèm, thực khách có thể gọi thêm quẩy giòn để chấm hoặc ăn cùng cháo. Nhiều người còn gọi thêm một đĩa dạ dày cá xào dưa chua và vài cốc bia, biến bữa cháo đêm thành một cuộc lai rai đúng kiểu hàng quán phố cổ.

Một lưu ý nhỏ là cháo nên được thưởng thức khi còn nóng. Khi để nguội, món ăn sẽ giảm độ hấp dẫn đáng kể.

Quán ăn đêm được thực khách nhắc tới nhiều

Không chỉ được vị khách Nhật “săn” ra, quán cháo cá này còn nhận được khá nhiều lời khen từ những thực khách từng ghé qua.

Một số người đặc biệt thích món dạ dày cá xào dưa chua và cho rằng đây là món ăn kèm rất hợp với cháo cá. Có người chia sẻ mỗi lần nghĩ tới quán lại thấy thèm, nhất là những hôm trời se lạnh, bởi một bát cháo nóng vừa đủ no vừa giúp “ấm bụng”.

Nhiều người gọi thêm một đĩa dạ dày cá xào dưa chua và vài cốc bia, biến bữa cháo đêm thành một cuộc lai rai đúng kiểu hàng quán phố cổ. Ảnh: Google Review

Một thực khách khác nhận xét bát cháo có giá 45.000 đồng nhưng khá đầy đặn, phù hợp với một quán ăn phục vụ về đêm. Ngoài cháo cá, người này cũng đánh giá cao chả cá và món lòng cá xào dưa.

Điểm chung trong nhiều đánh giá là phần cháo đặc, nhiều cá, nêm nếm đậm đà và hợp khi ăn cùng hành, thì là. Không gian quán tuy nhỏ và nằm khá sâu trong ngõ nhưng lại được nhận xét là yên tĩnh, thoáng hơn một số khu ăn đêm đông đúc quanh phố cổ.

Ảnh: Google Review

Quán cũng được nhiều thực khách nhắc tới như một địa chỉ ăn đêm lâu năm, bán từ buổi tối tới khuya. Có người cho biết sau những buổi đi ăn uống, chỉ cần ghé qua làm một bát cháo cá nóng là đủ để “chốt hạ” một đêm ở Hà Nội.

Một số đánh giá cho rằng đồ ăn có giá tương đối dễ chịu so với mặt bằng các quán phục vụ vào ban đêm trong khu vực phố cổ.

Và có lẽ chính những địa chỉ không quá nổi tiếng, nằm khuất trong những con ngõ như quán cháo cá Đoan Xồm lại tạo nên một Hà Nội rất khác trong mắt những vị khách chịu khó tìm tòi. Không phải lúc nào những món ăn đáng thử nhất cũng nằm ở những địa điểm nổi tiếng nhất; đôi khi, muốn tìm thấy một hương vị khiến mình nhớ mãi, lại phải đi sâu thêm một chút.

Nguồn: Hitoshi Mission