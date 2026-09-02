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SUV Hyundai là đối thủ mới của Land Cruiser lộ bản thương mại: Dáng ‘chiến’ hơn cả Defender, cửa mở ngược kiểu Rolls-Royce

| | Thị trường

Hình ảnh bằng sáng chế mới nhất của Hyundai Boulder tiết lộ thiết kế hầm hố của mẫu SUV khung gầm rời. Xe sở hữu phong cách góc cạnh, tối ưu khả năng off-road.

Thiết kế SUV Hyundai lộ diện từ bằng sáng chế

Hình ảnh từ bằng sáng chế mới công bố tiết lộ những chi tiết quan trọng về diện mạo bản thương mại của chiếc 4WD hầm hố Hyundai Boulder.

SUV mới của Hyundai lộ diện bản thương mại. Ảnh: Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ

Mẫu xe sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) này từng ra mắt dưới dạng xe ý tưởng vào tháng 4. Mục tiêu của Hyundai là cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota LandCruiser hay Land Rover Defender.

Bản vẽ chi tiết ngoại thất xe xuất hiện trong hồ sơ nộp lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ từ tháng 5. Phong cách thiết kế rất gần với bản concept nhờ kiểu dáng vuông vức, gợi nhớ đến mẫu Tucson thế hệ mới.

Những điểm thay đổi so với bản concept

Hyundai Boulder mang kiểu dáng hầm hố hơn nhiều đối thủ lâu đời. Ảnh dựng đồ họa: AP

Bản dựng cho thấy Boulder trang bị giá chở đồ trên mái kèm dây chằng kéo dài xuống nắp capo. Xe sở hữu phần hông phẳng cơ bắp, hốc bánh xe góc cạnh cùng cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo điểm nhấn mạnh mẽ.

Nhằm tối ưu khả năng đi địa hình, Boulder dùng bộ lốp dày và hệ thống treo nâng cao. Lưới tản nhiệt đặt thấp, trong khi dải đèn LED trên giá mái từ bản concept đã bị loại bỏ.

Hyundai giữ lại trọn vẹn vẻ hầm hố của bản ý tưởng khi đưa xe vào sản xuất. Ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" tiếp tục thể hiện rõ nét trên dòng xe này.

Kiểu dáng bản concept vẫn được giữ lại ở bản thương mại, trong đó có cửa mở ngược kiểu Rolls-Royce. Ảnh: Hyundai

Kế hoạch phát triển

Hyundai chưa công bố chi tiết kế hoạch cho dòng xe khung gầm rời. Thương hiệu hạng sang Genesis cũng có thể sử dụng khung gầm này cho một mẫu xe địa hình riêng.

Một mẫu bán tải dùng chung nền tảng này sẽ ra mắt trước năm 2030, sau đó mới đến bản SUV. Phần đầu xe bán tải nhiều khả năng sẽ mang thiết kế tương tự bản dựng vừa lộ diện.

Nội thất bản concept có thiết kế khá cầu kỳ. Ảnh: Hyundai

Hình ảnh mới không hé lộ nội thất, nhưng bản concept từng sở hữu không gian tối giản. Xe bỏ bảng đồng hồ truyền thống để thay bằng các màn hình kỹ thuật số nhỏ đặt ở trung tâm táp-lô. Các phím cơ học điều khiển khóa vi sai, gài cầu chậm và hệ dẫn động bốn bánh khẳng định rõ mục đích chinh phục địa hình.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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