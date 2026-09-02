SUV Hyundai là đối thủ mới của Land Cruiser lộ bản thương mại: Dáng ‘chiến’ hơn cả Defender, cửa mở ngược kiểu Rolls-Royce
Hình ảnh bằng sáng chế mới nhất của Hyundai Boulder tiết lộ thiết kế hầm hố của mẫu SUV khung gầm rời. Xe sở hữu phong cách góc cạnh, tối ưu khả năng off-road.
- 02-09-2026Kia K5 sắp có nâng cấp lớn: Thiết kế sẽ thay đổi đáng kể, thêm nhiều công nghệ cạnh tranh Camry
- 02-09-2026Thị trường robot hút bụi Việt Nam bùng nổ, phân khúc cao cấp lên ngôi
- 02-09-2026Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt: Khung gầm rời, 2 màn lớn, máy dầu 2.4L, có thể thêm hybrid cạnh tranh Land Cruiser, lắp ở gần Việt Nam
Thiết kế SUV Hyundai lộ diện từ bằng sáng chế
Hình ảnh từ bằng sáng chế mới công bố tiết lộ những chi tiết quan trọng về diện mạo bản thương mại của chiếc 4WD hầm hố Hyundai Boulder.
Mẫu xe sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) này từng ra mắt dưới dạng xe ý tưởng vào tháng 4. Mục tiêu của Hyundai là cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Toyota LandCruiser hay Land Rover Defender.
Bản vẽ chi tiết ngoại thất xe xuất hiện trong hồ sơ nộp lên Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Ấn Độ từ tháng 5. Phong cách thiết kế rất gần với bản concept nhờ kiểu dáng vuông vức, gợi nhớ đến mẫu Tucson thế hệ mới.
Những điểm thay đổi so với bản concept
Bản dựng cho thấy Boulder trang bị giá chở đồ trên mái kèm dây chằng kéo dài xuống nắp capo. Xe sở hữu phần hông phẳng cơ bắp, hốc bánh xe góc cạnh cùng cụm đèn chiếu sáng phía trước tạo điểm nhấn mạnh mẽ.
Nhằm tối ưu khả năng đi địa hình, Boulder dùng bộ lốp dày và hệ thống treo nâng cao. Lưới tản nhiệt đặt thấp, trong khi dải đèn LED trên giá mái từ bản concept đã bị loại bỏ.
Hyundai giữ lại trọn vẹn vẻ hầm hố của bản ý tưởng khi đưa xe vào sản xuất. Ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" tiếp tục thể hiện rõ nét trên dòng xe này.
Kế hoạch phát triển
Hyundai chưa công bố chi tiết kế hoạch cho dòng xe khung gầm rời. Thương hiệu hạng sang Genesis cũng có thể sử dụng khung gầm này cho một mẫu xe địa hình riêng.
Một mẫu bán tải dùng chung nền tảng này sẽ ra mắt trước năm 2030, sau đó mới đến bản SUV. Phần đầu xe bán tải nhiều khả năng sẽ mang thiết kế tương tự bản dựng vừa lộ diện.
Hình ảnh mới không hé lộ nội thất, nhưng bản concept từng sở hữu không gian tối giản. Xe bỏ bảng đồng hồ truyền thống để thay bằng các màn hình kỹ thuật số nhỏ đặt ở trung tâm táp-lô. Các phím cơ học điều khiển khóa vi sai, gài cầu chậm và hệ dẫn động bốn bánh khẳng định rõ mục đích chinh phục địa hình.
Đời sống & Pháp luật