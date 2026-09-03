Dự báo thời tiết 3/9: Miền Bắc và miền Trung nắng nóng, Hà Nội cao nhất 37°C

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 3/9/2026

Ngày 3/9, ngày đầu người dân trở lại công việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C, độ ẩm trong không khí vẫn ở mức thấp, khoảng 45-50%.

Nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo tại Hà Nội trong ngày 3/9, nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Ngày 3/9, miền Bắc nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, các địa phương từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C, độ ẩm trong không khí giảm xuống mức 50-55%.

Từ 4/9, nắng nóng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi dịu dần.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, trong ngày 3/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, đến chiều và tối, mưa ở các khu vực này gia tăng, trời đổ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 3/9/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Bắc gió tây bắc đến tây cấp 2-3, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37°C, có nơi trên 37°C, phía Nam 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.