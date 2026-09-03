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Thi hành lệnh bắt Võ Lại SN 1977

| | Xã hội

Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn thi hành.

Công an tỉnh Gia Lai ngày 2/9/2026 cho biết, ngày 29/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Lại (SN 1977, trú thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý.

Qua công tác điều tra xác định, vào khoảng đầu năm 2025, trong một lần đi thăm rẫy tại khu vực rừng Hầm Hô thuộc thôn Phú Lâm, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai, Võ Lại nhặt được 01 khẩu súng dạng súng nén hơi nhưng không giao nộp cho cơ quan Công an mà đem súng đi cất giấu và nhiều lần sử dụng khẩu súng này để săn bắn chim, thú trong rừng.

Khẩu súng đã thu giữ của Võ Lại - Ảnh: Công an Gia Lai Khẩu súng đã thu giữ của Võ Lại - Ảnh: Công an Gia Lai

Đến ngày 24/7/2026, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ của Võ Lại 01 khẩu súng và 01 viên đạn chì.

Căn cứ kết quả điều tra, giám định, Cơ quan An ninh điều tra xác định 01 khẩu súng và 01 viên đạn đã thu giữ của Võ Lại thuộc “Danh mục vũ khí quân dụng” quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Lại - Ảnh: Công an Gia Lai

Xét thấy hành vi của Võ Lại cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự nên ngày 25/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Lại để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phê chuẩn thi hành.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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