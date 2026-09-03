Hôm nay, tòa tuyên án ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và 225 bị cáo trong đại án VN10

Hôm nay (3/9), TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án ma túy có số lượng bị cáo được đưa ra xét xử đặc biệt lớn, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

HĐXX phiên tòa VN10. Ảnh: Nguyễn Tiến

Phiên tòa diễn ra từ ngày 17/8, dự kiến kéo dài đến 12/9 nhưng HĐXX đã hoàn tất phần xét xử và nghị án sớm hơn dự kiến. Sau 10 ngày xét xử, các bị cáo lần lượt trải qua các phần công bố cáo trạng, xét hỏi, tranh luận, bào chữa và nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Từ 4 nữ tiếp viên đến đại án 227 bị cáo

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về TPHCM.

Tang vật của vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 157 trong số 327 tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, tổng cộng hơn 11kg, gồm ketamine và MDMA.

Điều tra ban đầu xác định 4 nữ tiếp viên không biết bên trong các tuýp kem đánh răng có ma túy. Từ vụ việc này, Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, lần theo các đường dây phía sau việc vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam.

Kết quả, cơ quan tố tụng tách thành 20 vụ án, truy tố 227 bị cáo về nhiều tội danh như “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, cùng các tội “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Những mắt xích trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Trong những ngày xét hỏi, HĐXX tập trung làm rõ vai trò của từng bị cáo trong các đường dây ma túy được cơ quan điều tra bóc gỡ từ chuyên án VN10.

Hoàng Sỹ Thắng (SN 1987, quê Nghệ An) là một trong những bị cáo được xét hỏi sớm. Bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, trong đó có liên quan đến lượng ma túy được 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.

Theo cáo trạng, Thắng là một mắt xích trong đường dây, nhận các kiện hàng ma túy từ nước ngoài chuyển về theo sự chỉ đạo của Hà Danh Nậm. Bị cáo sau đó phân loại và chỉ đạo đưa hàng đến các đầu mối theo sự phân công.

Tại phiên tòa, HĐXX cũng lần lượt xét hỏi nhiều bị cáo khác để làm rõ quá trình vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy và tổ chức cho người khác sử dụng ma túy.

Quy mô đặc biệt lớn của vụ án khiến phần xét hỏi kéo dài qua nhiều ngày. HĐXX phải làm rõ hành vi, vai trò và lượng ma túy liên quan đến từng bị cáo để cá thể hóa trách nhiệm hình sự.

Chi Dân, An Tây, Trúc Phương đối diện án phạt tù

Trong số 227 bị cáo, sự xuất hiện của ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và "cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi theo cáo trạng và không kêu oan.

Người mẫu Andrea Aybar Carmona, tức An Tây, bị xét xử về hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Tại phần tự bào chữa, An Tây đề nghị HĐXX xem xét lại hành vi tàng trữ 13,758 gam Ketamine, cho rằng bản thân từng đề nghị giám định dấu vân tay trên tang vật nhưng chưa được thực hiện.

An Tây tại phòng xử án. Ảnh chụp qua màn hình.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”, bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đề nghị 9 án tử hình

Ngày 24/8, phiên tòa bước vào giai đoạn quan trọng khi đại diện Viện KSND TPHCM công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt đối với 227 bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tham gia với nhiều vai trò khác nhau, trong đó có những người giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, trực tiếp điều hành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Đối với 227 bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến tử hình. Trong đó, 9 bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất.

Với 3 bị cáo được dư luận chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Chi Dân từ 7-8 năm tù; An Tây từ 2-3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 7-8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt từ 9-11 năm tù; Trúc Phương từ 6-7 năm tù.

Những lời nói sau cùng trước ngày tuyên án

Sau phần tranh luận và bào chữa, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Chi Dân, An Tây và Trúc Phương đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trúc Phương cúi đầu nhận tội tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

Nhiều bị cáo khác cũng thừa nhận lỗi lầm, gửi lời xin lỗi gia đình và mong có cơ hội sửa chữa.

Đến chiều 26/8, sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX tuyên bố nghị án và ấn định ngày 3/9 tuyên án.

Sau hơn ba năm kể từ khi vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị phát hiện mang ma túy trong hành lý, chuyên án VN10 đi đến giai đoạn cuối với phán quyết dành cho 227 bị cáo.

Bản án của HĐXX sẽ là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự cuối cùng của từng bị cáo trong vụ án ma túy có quy mô đặc biệt lớn này.