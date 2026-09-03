Người cao tuổi thuộc diện này được hưởng trợ cấp từ 1.080.000 - 1.350.000 đồng mỗi tháng

Người cao tuổi thuộc một số nhóm đối tượng theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng từ 1,08 triệu đồng đến 1,35 triệu đồng

CÂU HỎI 1: Mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP là bao nhiêu?

A. 360.000 đồng/tháng

B. 540.000 đồng/tháng ✔

C. 720.000 đồng/tháng

D. 900.000 đồng/tháng

Giải thích:

Mức chuẩn trợ giúp xã hội là căn cứ cốt lõi để tính các mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn này được quy định thống nhất là 540.000 đồng/tháng. Tùy thuộc vào độ tuổi, hoàn cảnh kinh tế - gia đình và mức độ suy giảm khả năng lao động hoặc khuyết tật, mức trợ cấp thực tế mà người cao tuổi nhận được sẽ bằng mức chuẩn 540.000 đồng nhân với các hệ số tương ứng như 1,5; 2,0 hoặc 2,5 theo quy định.

Đáp án đúng là: B. 540.000 đồng/tháng

CÂU HỎI 2: Mức trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng (hệ số 2,0) áp dụng cho đối tượng nào?

A. Người từ đủ 75 tuổi thuộc hộ nghèo đơn thân hoặc người khuyết tật nặng. ✔

B. Người cao tuổi từ đủ 60 đến 70 tuổi thuộc hộ nghèo có sức khỏe bình thường.

C. Tất cả người cao tuổi trong viện dưỡng lão không phân biệt thu nhập hay độ tuổi.

D. Người cao tuổi là thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 20%.

Giải thích:

Căn cứ Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng tương ứng với hệ số 2,0 so với mức chuẩn 540.000 đồng. Mức hưởng này được áp dụng cho hai nhóm đối tượng người cao tuổi chính: thứ nhất là người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (hoặc có người phụng dưỡng nhưng người này cũng đang hưởng trợ cấp xã hội); thứ hai là người cao tuổi được xác định là người khuyết tật nặng.

Đáp án đúng là: A. Người từ đủ 75 tuổi thuộc hộ nghèo đơn thân hoặc người khuyết tật nặng.

Theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng, người cao tuổi đủ điều kiện có thể nhận 1,08 triệu đồng hoặc 1,35 triệu đồng mỗi tháng tùy trường hợp và mức độ khuyết tật. (Ảnh: Luật Việt Nam)

CÂU HỎI 3: Mức trợ cấp cao nhất 1.350.000 đồng/tháng (hệ số 2,5) áp dụng cho ai?

A. Người cao tuổi từ đủ 100 tuổi trở lên không có lương hưu.

B. Người cao tuổi là nghệ nhân nhân dân đã nghỉ hưu.

C. Người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng. ✔

D. Người cao tuổi sống tại các vùng hải đảo, sâu xa đặc biệt khó khăn.

Giải thích:

Theo Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức trợ cấp xã hội 1.350.000 đồng/tháng được tính dựa trên mức chuẩn 540.000 đồng nhân với hệ số cao nhất là 2,5. Khoản trợ cấp này được áp dụng riêng cho nhóm người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng. Quy định hệ số cao hơn thể hiện chính sách ưu tiên bảo trợ xã hội của Nhà nước, nhằm hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt và chăm sóc đặc biệt cho những đối tượng mất hoàn toàn khả năng tự phục vụ.

Đáp án đúng là: C. Người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng.

CÂU HỎI 4: Thời điểm bắt đầu tính hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là khi nào?

A. Tính từ ngày đối tượng nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

B. Tính từ tháng liền kề sau tháng nhận quyết định phê duyệt.

C. Tính từ đầu năm tài chính tiếp theo thời điểm nộp hồ sơ.

D. Tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định. ✔

Giải thích:

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối soát dữ liệu dân cư, thẩm định và ký quyết định trợ cấp. Thời gian đối tượng chính thức được tính hưởng trợ cấp xã hội cũng như hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng bắt đầu từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định, bảo đảm sự thống nhất trong công tác quản lý chi trả tài chính công.

Đáp án đúng là: D. Tính từ tháng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký quyết định.

CÂU HỎI 5: Chính sách y tế nào được chú trọng phát triển cho người cao tuổi?

A. Phát triển ngành lão khoa và đào tạo nhân viên chăm sóc chuyên trách. ✔

B. Cấp miễn phí 100% các loại thuốc đông y tại cơ sở y tế tư nhân.

C. Xây dựng khu nghỉ dưỡng y tế cao cấp tại tất cả các xã, phường.

D. Chi trả tiền viện phí cố định hằng tháng cho người từ đủ 60 tuổi trở lên.

Giải thích:

Điều 4 Luật Người cao tuổi 2009 quy định toàn diện các chính sách lớn của Nhà nước đối với người cao tuổi, trong đó có định hướng phát triển hệ thống y tế chuyên ngành. Cụ thể, Nhà nước chú trọng phát triển ngành lão khoa tại các cơ sở khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe chuyên sâu cho người cao tuổi, đồng thời đẩy mạnh đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên trách chăm sóc người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng đời sống thể chất và tinh thần cho người già.

Đáp án đúng là: A. Phát triển ngành lão khoa và đào tạo nhân viên chăm sóc chuyên trách.