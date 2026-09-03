Đưa chuẩn sống toàn cầu về dưới hiên nhà cùng Elite Island – Charmora City

‏Tại Elite Island – Charmora City, chuẩn mực sống quốc tế được hiện thực hóa qua hệ tiện ích "All-in-one" và cộng đồng văn minh, mang lại sự cân bằng và trải nghiệm phong phú cho mọi thế hệ cư dân.‏

‏Cộng đồng toàn cầu giữa lòng "thành phố đảo"‏

‏Dấu ấn của Nha Trang trên bản đồ du lịch quốc tế ngày càng rõ nét. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Riêng Nha Trang lọt Top 3 điểm đến tại Việt Nam được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất mùa hè 2026 theo Agoda, nổi bật với nhóm khách đến từ Đức, Pháp, Anh và Nga. Những tín hiệu này cho thấy sức hút của đô thị biển đang ngày càng mở rộng trong mắt cộng đồng quốc tế.‏

‏Khi những dòng khách du lịch, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế ngày càng hiện diện tại địa phương, "quốc tế" không còn là câu chuyện của những người đến rồi đi. Một đô thị biển hướng tới vị thế điểm đến toàn cầu cần nhiều hơn những điểm vui chơi hay nghỉ dưỡng; đó còn là những không gian có thể đón một cộng đồng đa văn hóa đến sống, làm việc, định cư và kết nối lâu dài.‏

‏Từ nền tảng ấy, ‏Charmora City‏ ‏được định vị là "Thành phố Đảo Quốc tế giữa trung tâm Nha Trang", với quy hoạch 227ha gồm ba đảo: Capital Island; Festival Island; Elite Island, tạo thành một hệ sinh thái "Live – Work – Play". Nếu Capital Island là không gian hành chính, Festival Island là trung tâm vui chơi, giải trí và kinh tế đêm, thì Elite Island được dành cho an cư – nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, các chuyên gia quốc tế và những công dân toàn cầu..‏

‏Sự hiện diện của một quần thể an cư văn minh, đa quốc tịch không chỉ mang chuẩn sống quốc tế về ngay trước thềm nhà, mà còn trực tiếp góp phần nâng tầm chất lượng sống cho chính người dân Nha Trang.‏

‏Charmora City được định vị là "thành phố đảo quốc tế" với hệ sinh thái "Live – Work – Play" hoàn chỉnh.‏

‏Một môi trường sống rộng mở cho mọi thế hệ‏

‏Tại Elite Island, chuẩn sống quốc tế được cụ thể hóa bằng một hệ sinh thái được thiết kế để mỗi cư dân có thể kết nối với những trải nghiệm đa dạng ngay trong không gian sống.‏

‏Cư dân Elite Island có thể kết nối tới Capital Island cho công việc và các hoạt động hành chính rồi trở về không gian an cư riêng tư, hay nhanh chóng chuyển sang Festival Island để thưởng thức ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật, lễ hội thâu đêm. Một hệ sinh thái All in one được thiết kế để thỏa mãn mọi nhu cầu của cư dân thay vì buộc họ phải lựa chọn giữa công việc, nghỉ ngơi hay giải trí.‏

‏Người trưởng thành có thể cảm nhận rõ giá trị ấy qua sự cân bằng trong cuộc sống. Không gian xanh để tái tạo năng lượng, những tiện ích chăm sóc sức khỏe để duy trì thể chất, các điểm đến ẩm thực và giải trí để kết nối cùng bạn bè, đối tác hay gia đình. Tất cả trở thành những lựa chọn có sẵn trong đời sống thường nhật.‏

‏Cư dân Elite Island kết nối liền mạch giữa công việc, giải trí và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Nguồn ảnh: Stock‏

‏Với những người phụ nữ hiện đại, đó còn là đặc quyền được nâng niu, chăm sóc bản thân ngay trong không gian sống. Clubhouse Onsen, gym, spa, vườn thiền và Công viên Trị liệu tự nhiên… tạo nên hệ tiện ích wellness dành cho những nhu cầu ngày càng được coi trọng trong đời sống cao cấp. Đặc biệt, mạch nguồn khoáng nóng tự nhiên được đưa vào Clubhouse tại Elite Island biến mỗi ngày trở thành kỳ nghỉ phục hồi thân – tâm – trí.‏

‏Nhịp sống năng động ấy cũng phù hợp với những giới doanh nhân đề cao hiệu suất nhưng không muốn đánh đổi chất lượng sống. Một cuộc gặp gỡ có thể nối tiếp bằng bữa tối, một ngày làm việc có thể kết thúc bằng trải nghiệm wellness hay giải trí. Đây cũng là nền tảng để workation trở thành một phần của đời sống.‏

‏Ở một thế hệ khác khi bước vào độ tuổi "vui thú điền viên", điều đáng giá nằm ở sự thư thái, những kết nối gần gũi và cảm giác vẫn được sống giữa một cộng đồng. Những khoảng xanh, mặt nước và công viên cảnh quan tại Charmora City mang tới không gian lý tưởng để dạo bộ, vận động và tận hưởng thiên nhiên. Các tiện ích khoáng nóng, câu lạc bộ và phòng cộng đồng mang tới nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện, sẻ chia cuộc sống. Một nhịp sống an nhiên trong một cộng đồng văn minh, đa quốc tịch gần gũi với con cháu mà vẫn giữ được không gian riêng.‏

‏Hệ sinh thái wellness và cảnh quan sinh thái đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đa thế hệ.‏

‏Còn với trẻ em, môi trường sống mở ra một thế giới rộng hơn ngay từ nơi mình lớn lên. Hệ thống trường mầm non và trường liên cấp quốc tế, cộng đồng cư dân đến từ khắp nơi trên thế giới cùng hệ thống công viên, mặt nước tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ, văn hóa và thiên nhiên một cách tự nhiên.‏

‏"Không chạy đua số lượng, mỗi tiện ích tại Charmora City đều là một mắt xích quan trọng trong tổng thể quy hoạch ‘thành phố đảo quốc tế’," đại diện Sun Property chia sẻ. Các không gian cảnh quan, thương mại, giải trí, chăm sóc sức khỏe và văn hóa được đặt trong môi trường an ninh khép kín 3 lớp, để sự cởi mở với thế giới luôn đi cùng cảm giác riêng tư và an tâm khi trở về nhà.‏

‏Trong tổng thể ấy, bộ sưu tập thấp tầng ‏The Elite‏ trở thành điểm đáp dành cho những gia đình muốn sở hữu một không gian sống riêng trong lòng "Thành phố đảo quốc tế". Townhouse có mặt tiền từ 7,5m và Biệt thự Song lập từ 10m, mang đến không gian thoáng rộng, bề thế, đồng thời mở ra khả năng linh hoạt trong khai thác như ẩm thực cao cấp, boutique hotel, spa trị liệu hay văn phòng dịch vụ.‏

‏Bộ sưu tập thấp tầng The Elite sở hữu mặt tiền bề thế, tối ưu an cư và khai thác kinh doanh.‏

‏Lợi thế liền kề Festival Island tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm sống: cư dân giữ được sự riêng tư của đảo an cư nhưng chỉ mất vài phút để tiếp cận các show diễn nghệ thuật, lễ hội, pháo hoa, phố mua sắm và chuỗi trải nghiệm sôi động của Charmora City.‏

‏Không khó để thấy, tại Elite Island, thế giới không chỉ hiện diện bên thềm nhà qua những người hàng xóm đến từ nhiều quốc gia, mà còn qua cách cư dân sống, làm việc, chăm sóc sức khỏe, tận hưởng và dành thời gian cho những người mình yêu thương.‏