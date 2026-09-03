"Siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group triển khai đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, hơn 26.000 tấn thép đang được gia công

Cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025, là công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội, với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Đây là dự án PPP có quy mô đầu tư lớn thứ 2 trên địa bàn thành phố, chỉ sau cầu Tứ Liên.

Sau gần 1 năm khởi công, dự án đã hoàn thành xấp xỉ 40% khối lượng thi công. Đến nay ﻿128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Năm trụ cầu chính giữa sông đạt khoảng 90% khối lượng. Toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành, đây được xem là dấu mốc quan trọng đưa công trình vượt qua một trong những giai đoạn thi công phức tạp nhất.

Hình ảnh đại công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo được ghi nhận vào cuối tháng 8.

Để phục vụ quá trình lắp dựng, những đốt dầm đầu tiên đã được lai dắt bằng đường thủy về công trường. Tổng cộng hơn 26.000 tấn thép, tương đương khoảng 5 lần lượng thép sử dụng cho cầu Long Biên, được đưa về các nhà máy cơ khí để gia công đồng loạt.

Theo kế hoạch, hệ dầm và vòm giữa TC3-TC4 sẽ hoàn tất lắp đặt trước ngày 31/12/2026. Đầu năm 2027, nhà thầu tiếp tục triển khai hệ dầm, vòm TC4-TC5. Đây là nhịp cuối cùng, hoàn thiện hệ thống các nhịp vòm của cầu Trần Hưng Đạo thành một chỉnh thể.

Cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu nối ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối đường Nguyễn Sơn. Dự án do Tập đoàn Sun Group triển khai.

Công trình có tổng chiều dài toàn tuyến 4,18 km, trong đó cầu chính dài 870 m, gồm 6 nhịp chia thành 2 liên cầu, mỗi nhịp dài 145 m, sử dụng kết cấu vòm thép mang biểu tượng vô cực. Cầu dẫn hai bên dài khoảng 1.150 m, sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng.

Toàn tuyến có 3 nút giao gồm: nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh; và nút giao với đường Nguyễn Sơn, được thiết kế kết nối đồng bộ với hệ thống đường hiện hữu và phù hợp với quy hoạch.

Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các cầu vượt sông Hồng hiện hữu như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa khu vực trung tâm và phía Đông Hà Nội.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2027.