Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới 2026

Các chuyên gia đánh giá chi phí của 20 mặt hàng và dịch vụ cao cấp tại 25 thành phố trên thế giới, gồm bất động sản, ô tô, học phí trường tư, chăm sóc y tế, khách sạn, nhà hàng... Dữ liệu được thu thập từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026.

Singapore dẫn đầu năm thứ 4 liên tiếp

Singapore tiếp tục giữ vững vị trí thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ tư liên tiếp. Vị trí này chủ yếu được quyết định bởi hai hạng mục có trọng số lớn nhất trong bảng xếp hạng: bất động sản nhà ở và ô tô. Nhà ở chiếm 20% tổng điểm và ô tô chiếm 10%. Singapore là nơi có chi phí mua ô tô cao nhất thế giới và đứng thứ ba về giá bất động sản nhà ở.

Singapore dẫn đầu danh sách thành phố đắt đỏ nhất thế giới. (Ảnh: Scmp)

Bên cạnh đó, các khoản chi tiêu khác cũng rất cao. Singapore xếp thứ 4 về giá vé máy bay hạng thương gia, thứ 5 về giáo dục trường tư thục và thứ 6 về ẩm thực cao cấp.

Tỷ giá hối đoái cũng là một yếu tố khác. Đồng đô la Singapore mạnh lên so với USD góp phần đẩy chi phí tính bằng USD tăng cao.

Zurich (Thụy Sĩ)

Zurich vươn lên vị trí thứ 2 từ vị trí thứ 5 và trở thành thành phố đắt đỏ nhất châu Âu trong bảng xếp hạng. Đồng Franc Thụy Sĩ tăng giá so với USD là một trong những yếu tố chính khiến chi phí tại Zurich tăng cao.

Zurich vươn lên vị trí thứ hai. (Ảnh: Getty Images/iStockphoto)

Thành phố này đạt thứ hạng cao tại nhiều hạng mục. Zurich đứng thứ 5 về bất động sản nhà ở cao cấp, thứ 2 về dịch vụ chăm sóc sức khỏe và spa, và thứ 6 về đồng hồ. Tuy nhiên, giáo dục tư thục rẻ hơn so với nhiều thành phố khác, đưa Zurich lên vị trí thứ 21 trong hạng mục này.

Monaco lần đầu lọt top 3

(Ảnh: Goodnewsmonaco)

Từ vị trí thứ 4, Monaco vươn lên vị trí thứ 3 và lần đầu tiên lọt vào top 3 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Chi phí nhà ở tại Monaco rất cao. Monaco đứng đầu trong số tất cả các thành phố được nghiên cứu về bất động sản nhà ở cao cấp.

Ngoài ra, Monaco đứng thứ 2 về đồng hồ và gói công nghệ, và thứ 4 về giáo dục trường tư thục và ẩm thực cao cấp.

Hong Kong (Trung Quốc)

Hong Kong từ hạng 3 năm trước xuống hạng 4 trong năm 2026 do giá một số mặt hàng tiêu dùng và dịch vụ tại đây rẻ hơn, dù thị trường nhà ở vẫn đắt thứ 2 thế giới (chỉ sau Monaco).

London (Anh)

Từ vị trí thứ 2 của năm ngoái, năm nay London xuống vị trí thứ 5. Một năm trước đó, thủ đô của Anh là một trong những đối thủ cạnh tranh sát sao nhất của Singapore.

(Ảnh: Sky news)

Tuy vậy, London vẫn nằm trong số những thành phố hàng đầu ở một số hạng mục dịch vụ đắt đỏ. Thành phố này đứng đầu về giáo dục trường tư thục và phẫu thuật mắt LASIK, thứ 3 về khách sạn cao cấp và chăm sóc sức khỏe, và thứ tư về bất động sản nhà ở hạng sang.

Các vị trí tiếp theo từ 6 - 10 lần lượt thuộc về Thượng Hải (Trung Quốc), Paris (Pháp), Sydney (Úc), Milan (Ý) và Bangkok (Thái Lan).

Trong số này, Sydney có bước tiến lớn nhất khi đã leo lên 6 bậc trong năm qua, từ vị trí thứ 14 lên thứ 8, lọt vào top 10. Bangkok là thành phố lần đầu lọt vào top 10.

Lần đầu tiên sau 3 năm, không có thành phố nào từ châu Mỹ vào top 10. Nguyên nhân chính là do đồng USD yếu đi, bất chấp giá cả ở khu vực này tăng mạnh.