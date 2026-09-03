Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi chỉ giới quy hoạch, có thể xin cấp mới Giấy chứng nhận

| | Bất động sản

Sơ đồ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2023 thể hiện đường giao thông nhưng quy hoạch mới không còn thì có được cấp mới Giấy chứng nhận?

Tại mục III sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận được cấp năm 2023 của nhà ông Phạm Long Toàn (Khánh Hòa) thể hiện có đường giao thông đi ngang qua nhà.

Vừa qua, ông Toàn xin cung cấp quy hoạch mới nhất của thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thì kết quả thửa đất nhà ông không còn đường giao thông băng ngang qua nữa.

Ông Toàn hỏi, trong trường hợp này ông có được xin cấp đổi Giấy chứng nhận mới để địa phương cập nhật lại sơ đồ thửa đất không còn đường giao thông băng ngang qua theo quy hoạch mới nhất không? Và hồ sơ nộp kèm gồm những hồ sơ gì?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do không có đầy đủ các thông tin, hồ sơ và tài liệu kèm theo nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ thông tin đến ông một số quy định của pháp luật về đất đai như sau:

Tại khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai đã quy định đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi. Trong đó có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai đã quy định trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu thì được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, trường hợp chỉ giới, mốc giới quy hoạch, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới trên sơ đồ thửa đất của Giấy chứng nhận có thay đổi thì thuộc trường hợp đăng ký biến động.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục nêu trên thì được cấp mới Giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn


Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng

Đường đắt nhất hành tinh 3,5 tỷ mỗi mét đã thông xe kỹ thuật, người dân hai bên đường tấp nập sửa nhà, chuẩn bị mở cửa hàng Nổi bật

"Siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group triển khai đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, hơn 26.000 tấn thép đang được gia công

"Siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên do Sun Group triển khai đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, hơn 26.000 tấn thép đang được gia công Nổi bật

Cả nước có khoảng 146.000 condotel, đề xuất mới nhằm gỡ “nút thắt” pháp lý

Cả nước có khoảng 146.000 condotel, đề xuất mới nhằm gỡ “nút thắt” pháp lý

13:44 , 03/09/2026
Đưa chuẩn sống toàn cầu về dưới hiên nhà cùng Elite Island – Charmora City

Đưa chuẩn sống toàn cầu về dưới hiên nhà cùng Elite Island – Charmora City

13:30 , 03/09/2026
Hà Nội: Cảnh sát cắt “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy

Hà Nội: Cảnh sát cắt “chuồng cọp”, giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy

10:50 , 03/09/2026
Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

Diễn biến mới nhất tại siêu dự án công viên công nghệ 2 tỷ USD của Tập đoàn FPT ở thành phố giàu nhất miền Bắc

10:35 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên