Thay đổi chỉ giới quy hoạch, có thể xin cấp mới Giấy chứng nhận

Tại mục III sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận được cấp năm 2023 của nhà ông Phạm Long Toàn (Khánh Hòa) thể hiện có đường giao thông đi ngang qua nhà.

Vừa qua, ông Toàn xin cung cấp quy hoạch mới nhất của thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai thì kết quả thửa đất nhà ông không còn đường giao thông băng ngang qua nữa.

Ông Toàn hỏi, trong trường hợp này ông có được xin cấp đổi Giấy chứng nhận mới để địa phương cập nhật lại sơ đồ thửa đất không còn đường giao thông băng ngang qua theo quy hoạch mới nhất không? Và hồ sơ nộp kèm gồm những hồ sơ gì?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do không có đầy đủ các thông tin, hồ sơ và tài liệu kèm theo nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ thông tin đến ông một số quy định của pháp luật về đất đai như sau:

Tại khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai đã quy định đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận mà có thay đổi. Trong đó có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất.

Tại khoản 6 Điều 23 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai đã quy định trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu thì được cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, trường hợp chỉ giới, mốc giới quy hoạch, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới trên sơ đồ thửa đất của Giấy chứng nhận có thay đổi thì thuộc trường hợp đăng ký biến động.

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận khi thực hiện thủ tục nêu trên thì được cấp mới Giấy chứng nhận.

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện theo quy định do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

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