Việt Nam sắp có siêu cầu gần 12.000 tỷ, sở hữu thiết kế đặc biệt trùng khớp với hướng mặt trời mọc và lặn

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó phần thuộc địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2 km.

Cầu chính dài khoảng 680 m, gồm nhịp chính dây văng dài 350 m và trụ tháp cao 126m. Phần thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 2,3 km, gồm đường dẫn đầu cầu và đường song hành hai bên. Cầu rộng 38 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội và ngân sách Trung ương. Công trình được khởi công tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Về tiến độ, ﻿đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Trong đó, Hà Nội đã bàn giao 100% diện tích, phía Hưng Yên đạt 97,6%.

Các nhà thầu đã hoàn thành 2 trụ tháp chính với 80/80 cọc khoan nhồi. Cầu dẫn hoàn thành 1.931/2.395 cọc khoan nhồi, 149/318 bệ trụ và 81/318 thân trụ...

Hiện 18 mũi thi công đang được triển khai. Giá trị sản lượng đạt khoảng 1.574,8 tỷ đồng, tương đương 21,37% giá trị hợp đồng.

Việc đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, kết nối trực tiếp Hà Nội với Hưng Yên, đồng thời kết nối với các tuyến đường hướng tâm như trục đô thị Mê Linh, trục Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương, Quốc lộ 6, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trước đó, giữa tháng 4/2025, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Ngọc Hồi. Phương án “Cổng mặt trời” do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu lớn - Hầm thực hiện đã được trao giải Nhất.

Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở hướng tuyến. Theo đại diện đơn vị đoạt giải Nhất - cầu Ngọc Hồi là cây cầu duy nhất trong số các cầu vượt sông Hồng tại địa bàn Hà Nội có hướng tuyến gần như chính xác theo trục Đông - Tây.

Nhờ đặc điểm định hướng đặc biệt này, xét trong toàn bộ quỹ đạo biểu kiến của mặt trời tại vị trí xây dựng, người di chuyển trên cầu đều có thể quan sát rõ khung cảnh mặt trời mọc và lặn vào tất cả các ngày trong năm. Đặc biệt, vào một số thời điểm cụ thể, mặt trời sẽ mọc và lặn trùng khớp hoàn hảo với trục di chuyển của cầu.

Từ đặc điểm này, phương án kiến trúc được phát triển theo ý niệm “Cổng mặt trời”, biến cây cầu thành nơi chào đón và tạm biệt mặt trời mỗi ngày.

Ngôn ngữ kiến trúc của cầu nổi bật với hình tượng hai chữ “H”, thể hiện ý niệm về sự hòa hợp, hài hòa và hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Các chi tiết khác như hệ thống đèn đường chiếu sáng cho cầu chính cũng được thiết kế đặc biệt, các trụ đèn đường nghiêng theo tuyến treo dây văng, hệ đèn đường và dây văng tạo nên hình ảnh chùm tia sáng tỏa ra từ mặt trời.

Lan can trên cầu chính và các khu vực lân cận được thiết kế với họa tiết mặt trời, tạo nên sự kết nối xuyên suốt trong tổng thể kiến trúc…

Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần cải thiện giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy đô thị hóa, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm Hà Nội và giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Chương Dương, Long Biên và Vĩnh Tuy.

Không chỉ mang ý nghĩa về giao thông, cầu Ngọc Hồi còn được kỳ vọng trở thành một công trình biểu tượng, tạo tiền đề phát triển du lịch sinh thái và tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa Hà Nội và Hưng Yên.