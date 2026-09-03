Việt Nam sẽ có quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái diện tích 1900ha nằm trên ngọn núi cao 1.039m

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị tư vấn lập quy hoạch để nghe báo cáo, cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa.

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Đông Trà Bồng và xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích khoảng 1.900 ha, gồm toàn bộ khu vực Núi Chúa và vùng bình nguyên dọc bờ sông Trà Bồng.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, dự án được định hướng phát triển thành 5 phân khu chức năng, gồm: Khu vực đồi vọng cảnh và không gian du lịch nghỉ dưỡng - trải nghiệm gắn với hương dược liệu; Khu vực không gian du lịch sinh thái cộng đồng - nghỉ dưỡng nương tựa địa hình; Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí ven sông; Khu đô thị sinh thái và chăm sóc sức khỏe - khoáng nóng; Khu trung tâm du lịch - thể thao - dịch vụ và nghỉ dưỡng tổng hợp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá khu vực Thạch Bích - Núi Chúa có nhiều lợi thế về cảnh quan núi rừng, hệ sinh thái tự nhiên, văn hóa bản địa và nguồn khoáng nóng Thạch Bích để phát triển các loại hình du lịch khám phá, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc lập quy hoạch phải dựa trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan và các giá trị văn hóa bản địa; bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, gắn du lịch với bảo vệ môi trường, phát huy vai trò cộng đồng và bảo đảm lợi ích lâu dài của người dân, nhà đầu tư và địa phương.

Trong quá trình hoàn thiện đồ án, đơn vị lập quy hoạch cần tạo cấu trúc không gian cảnh quan phù hợp, khai thác hiệu quả nguồn nước khoáng thiên nhiên; hạn chế tối đa san gạt địa hình, bảo vệ cảnh quan, dòng sông Trà Bồng, hệ sinh thái và rà soát kỹ diện tích rừng phòng hộ. Đồng thời, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, nhất là các giá trị gắn liền với cây quế, dược liệu; nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng, nhà sàn trải nghiệm, hạn chế tối đa việc di dời toàn bộ dân cư hiện hữu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đây là quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nên tập trung xác định khung hạ tầng và không gian chức năng, tránh quy định quá chi tiết gây vướng mắc khi triển khai thực tế. Đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung các khu đất hỗn hợp, quy hoạch mở để tạo sự linh hoạt cho các nhà đầu tư; đồng thời rà soát phương án kết nối giao thông, hạ tầng điện, nước và các công trình kỹ thuật hiện hữu. Đặc biệt, phải bảo đảm khoảng cách an toàn của hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn đối với sông Trà Bồng và khu dân cư.