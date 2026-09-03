Một ông lớn BĐS tặng hàng loạt căn hộ cho nhân viên ngay dịp 2/9 vừa qua...trong thư tuyển dụng còn có lời mời hấp dẫn làm đủ từ 7 năm được xét tặng nhà

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Sun Group trao tặng những căn hộ đầu tiên tại dự án Sol Residence Danang cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn. Đây được xem là món quà ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ nhân viên trong quá trình làm việc và đồng hành với Tập đoàn.

Chính sách này không hoàn toàn mới tại Sun Group. Trên các thông tin tuyển dụng hiện nay, Tập đoàn cho biết cán bộ, nhân viên có thâm niên có thể được hưởng chính sách “An cư lạc nghiệp”, theo đó CBNV làm từ đủ 7 năm trở lên được xét hỗ trợ sở hữu nhà ở tại Phú Quốc theo chính sách An cư Lạc nghiệp của Tập đoàn.

Một số tin tuyển dụng của Sun Group cũng mô tả đây là chính sách dài hạn, trao tặng căn hộ cho cán bộ gắn bó lâu năm.

CBNV tại tất cả các cấp khi gắn bó trên 7 năm được xét hỗ trợ sở hữu nhà ở tại Phú Quốc theo chính sách An cư Lạc nghiệp của Sun Group.

Khác với những khoản thưởng bằng tiền mặt thường có tính chất ngắn hạn, một căn hộ là tài sản có giá trị lớn và gắn trực tiếp với nhu cầu an cư của người lao động.

Đây cũng là lý do một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam từng đưa nhà ở vào hệ thống phúc lợi dành cho nhân viên.

Một trong những trường hợp được biết đến sớm và rõ nét là FPT Software.

Năm 2019, FPT Software công bố chính sách “An cư lạc nghiệp - Gắn kết dài lâu”, trong đó 20 cán bộ nhân viên đầu tiên được hỗ trợ cấp nhà. Giá trị mỗi căn tại thời điểm đó thấp nhất khoảng 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 400 nhân sự tại Đà Nẵng cũng đã được hỗ trợ mua nhà ưu đãi tại dự án FPT Plaza. Doanh nghiệp cho biết chính sách được xây dựng dựa trên thâm niên và mức độ đóng góp của nhân viên.

Đến năm 2020, 19 nhân sự xuất sắc của FPT Software tiếp tục được nhận căn hộ tại Vinhomes Smart City, với giá trị khoảng 1,3-1,6 tỷ đồng/căn.

Gần đây hơn, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng gây chú ý khi công bố dành 160 căn hộ tại dự án Phù Đổng ở Pleiku để tặng cho những người lao động đã gắn bó lâu năm với doanh nghiệp.

Tháng 1/2026, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị HAGL - cho biết sẽ dành 160 căn hộ để “thưởng” cho cán bộ công nhân viên đã đồng hành với công ty từ năm 2016.

Theo đó, những nhân sự đã kiên trì bám trụ, cùng ông nếm trải cay đắng để vực dậy tập đoàn sẽ được tặng mỗi người một căn hộ, với giá trị thực tế từ 2 tỷ đến 8 tỷ đồng.