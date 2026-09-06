Diễn biến mới tại “siêu dự án” 86.000 tỷ đồng dài hơn 112 km, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh

Theo văn bản số 476 của Thống kê TP Hà Nội công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026, tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, đáng chú ý là dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã được cập nhật.

Theo báo cáo, đến nay gần 99% chiều dài tuyến Vành đai 4 đã được bàn giao mặt bằng, với tổng diện tích khoảng 1.426 ha.

Đối với dự án thành phần xây dựng đường song hành (đường đô thị) trên địa phận TP Hà Nội, các đơn vị đã thi công khoảng 35/51,5 km bê tông nhựa. Giá trị sản lượng đến nay ước đạt khoảng 3.596/4.205 tỷ đồng, tương đương khoảng 85%. Thành phố phấn đấu hoàn thành toàn bộ đường song hành trong quý III/2026.

Được biết, dự án đường Vành đai 4 có tổng chiều dài khoảng 113,52 km, gồm tuyến chính dài 103,82 km và khoảng 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Trong đó, đoạn đi qua Hà Nội dài khoảng 57,52 km, Hưng Yên khoảng 19,3 km và Bắc Ninh khoảng 35,7 km. Tổng mức đầu tư của 7 dự án thành phần khoảng 85.563 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn do nhà đầu tư huy động.

Theo quy hoạch, tuyến Vành đai 4 được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 km/h, cùng hệ thống đường song hành hai bên có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển cho Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng như toàn khu vực.

Bên cạnh Vành đai 4, báo cáo của cơ quan thống kê cũng cập nhật tiến độ một số dự án vành đai khác đang được triển khai tại Hà Nội.

Trong đó, đối với dự án đường Vành đai 3,5 đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32, chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng 10.203 m2 đất giao thông từ phần nút giao Tây Thăng Long trên địa bàn phường Tây Tựu, Thượng Cát.

Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, nhà thầu đang triển khai đúc cấu kiện đúc sẵn.