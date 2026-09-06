Lộ diện liên danh chủ đầu tư siêu dự án 1,2 tỷ USD tại tỉnh sắp lên thành phố

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh CTCP Thương mại Tuấn Mai - CTCP Đầu tư Sun Grand - CTCP Bất động sản Ravahomes.

Dự án có quy mô diện tích đất rộng hơn 295 ha tại phường Tiền Phong, tổng vốn đầu tư dự kiến 32.821 tỷ đồng (hơn 1,2 tỷ USD). Quy mô dân số dự kiến 42.480 người.

Mục tiêu đầu tư xây dựng là hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng Khu đô thị hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang theo đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Đồng thời hình thành một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, một trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ mới đóng vai trò là cực tăng trưởng về kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng phụ cận, góp phần phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ hiện đại, có thể kết nối giao thương hàng hóa trong nước và quốc tế.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (hơn 93 ha) sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ 15 tầng và khu nhà ở thấp tầng. Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong 12 tháng đầu tiên.

Giai đoạn 2 (hơn 108 ha), chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các khu hỗn hợp cao tầng và hệ thống giáo dục. Giai đoạn 3 (gần 94 ha) sẽ hoàn thiện các hạng mục y tế, dịch vụ còn lại và đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Về tiến độ thực hiện giai đoạn 1, hoàn thành xây dựng các công trình thuộc dự án là 48 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất của giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình thuộc dự án là 42 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất của giai đoạn 2. Giai đoạn 3 sẽ hoàn thành xây dựng các công trình thuộc dự án: 36 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất của giai đoạn 3.