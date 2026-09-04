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Sản lượng thi công cầu Hồng Hà trên đường Vành đai 4 đạt hơn 45%

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án xây dựng cầu Hồng Hà, một trong những công trình giao thông trọng điểm thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc thi công. Đến nay, dự án đạt sản lượng hơn 45%.

Sản lượng thi công cầu Hồng Hà trên đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã đạt hơn 45%. Ảnh: Phạm Công.

Công trình cầu Hồng Hà thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3 Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Đây là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được thành phố khởi công trong năm 2025.

Cầu Hồng Hà cùng với hệ thống đường Vành đai 4 sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh lân cận như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ. Đồng thời, dự án giúp giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu như: Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long, vốn thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đến nay, dự án đã được UBND các xã Ô Diên và Mê Linh hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho doanh nghiệp dự án để tổ chức thi công.

Hiện các nhà thầu đang triển khai thi công trên toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tổng cộng 30 mũi thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công 941/941 cọc khoan nhồi (đạt 100%); đổ bê tông 65/70 bệ; tiếp tục đổ bê tông thân trụ 58/70 trụ; đổ bê tông xà mũ 13/70 trụ; thi công đổ bê tông dầm đúc hẫng đốt K0 đạt 6/19 trụ; đúc 139/450 dầm Super T. Sản lượng thi công đạt khoảng 45,45%.

Theo ông Trần Đăng Khoa, cán bộ phụ trách dự án cầu Hồng Hà, nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội và các nhà thầu đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng. Đây là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp dự án, đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công.

Với tiến độ như hiện nay, dự án đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10-2027. Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ góp phần khép kín tuyến đường vành đai 4, hình thành trục giao thông liên vùng kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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