TPHCM dồn lực, phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10%

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,7%. Ngành du lịch đón khoảng 7,77 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,5% so với cùng kỳ và 35,49 triệu lượt khách nội địa.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 10,8%, trong đó ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Hoạt động thu hút đầu tư cũng có chuyển biến tích cực.

Tổng vốn FDI vào thành phố đạt hơn 10,06 tỷ USD, tăng 167,3% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng, có 38.253 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,92%. Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 19,2%...

Các hệ thống bán lẻ đẩy mạnh khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: H.Đ

Bên cạnh kết quả đạt được, TPHCM vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Biến động kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động đến chi phí đầu vào và logistics. Chỉ số tồn kho công nghiệp tăng 3,3%; số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động vẫn còn cao.

Một số điểm nghẽn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và giải ngân ngân sách cho khoa học, công nghệ cũng cần được tập trung tháo gỡ.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 10%, trong đó quý III phấn đấu đạt từ 11,07% và quý IV đạt từ 12,3%.

Thành phố phấn đấu huy động trên 1,2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, thu ngân sách đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đối với đầu tư công, mục tiêu đến hết quý III giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch; riêng tháng 9 phải đạt tối thiểu 18.410 tỷ đồng và hoàn thành 100% kế hoạch vào cuối năm.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND cho rằng, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Thành phố phải đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tháng 9, quý III và hoàn thành các mục tiêu cả năm 2026.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Ảnh: S.X

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, các nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công, duy trì tăng trưởng 2 con số, phấn đấu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

“Trong quý III phải tăng trưởng trên 11%” - Chủ tịch UBND thành phô nhấn mạnh, đây là yêu cầu quan trọng để thành phố có thể hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Đặc biệt, thành phố phải chuẩn bị các điều kiện để triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/8 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng hơn 168 văn bản quy phạm pháp luật để trình HĐND thành phố, bảo đảm kịp thời triển khai luật mới khi có hiệu lực.

Cùng với đó, TPHCM sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp, ổn định bộ máy tiếp tục được thực hiện theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn và phù hợp điều kiện thực tế từng địa bàn.