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Điều chỉnh giao thông trên Đại lộ Thăng Long qua cầu Đan Hoài từ hôm nay

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 0h ngày 4-9 đến hết ngày 19-10-2026, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức điều chỉnh giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu Đan Hoài (Km11+189), để sửa chữa khe co giãn cầu và thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150-Km12+500.

Điều chỉnh giao thông trên Đại lộ Thăng Long qua cầu Đan Hoài từ hôm nay- Ảnh 1.

Một đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh: PV.

Theo phương án được Sở Xây dựng Hà Nội thông báo, việc điều chỉnh giao thông được thực hiện trong 45 ngày liên tục, trên cả cao tốc phải, cao tốc trái và hai tuyến đường gom tại khu vực cầu Đan Hoài, thuộc địa bàn các xã An Khánh và Sơn Đồng.

Trong giai đoạn 1, đơn vị thi công sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài trên cao tốc phải và đường gom trái, đồng thời thảm mặt đường cao tốc phải đoạn Km10+150-Km12+500. Các phương tiện theo hướng Láng - Hòa Lạc sẽ tạm thời không được đi vào phạm vi rào chắn thi công; phương tiện được tổ chức lưu thông trên phần mặt đường còn lại, kết hợp vuốt chuyển làn, hạn chế tốc độ và tuân thủ hệ thống biển báo, rào chắn tại hiện trường.

Sau khi hoàn thành từng nửa mặt cắt, nhà thầu phải thu dọn hiện trường, kiểm tra và bảo đảm an toàn trước khi chuyển rào chắn sang phần đường còn lại.

Giai đoạn 2 sẽ sửa chữa khe co giãn trên cao tốc trái và đường gom phải theo từng nửa mặt cắt. Khi đó, các phương tiện theo hướng Hòa Lạc - Láng sẽ tạm thời không được đi vào phạm vi rào chắn. Giao thông tiếp tục được tổ chức trên phần mặt đường còn lại, đồng thời thực hiện chuyển làn và hạn chế tốc độ theo hướng dẫn tại hiện trường.

Sở Xây dựng yêu cầu việc rào chắn và thi công phải thực hiện lần lượt, không đồng thời thu hẹp phần đường xe chạy tại các vị trí đối diện hoặc trên nhiều mặt cắt liền kề nếu có nguy cơ gây xung đột dòng xe, giảm khả năng thông hành hoặc phát sinh ùn tắc.

Trong thời gian thi công, nhà thầu phải bố trí đầy đủ rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo, người hướng dẫn giao thông và lực lượng cảnh giới; thường xuyên kiểm tra hệ thống báo hiệu, chủ động tạm dừng thi công khi xảy ra mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, ùn tắc, tai nạn hoặc sự cố ảnh hưởng an toàn giao thông.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo dõi tình hình giao thông, chuẩn bị phương án xử lý khi xảy ra ùn tắc, tai nạn, sự cố; phối hợp với cơ quan báo chí và chính quyền địa phương thông tin để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Trong thời gian này, người điều khiển phương tiện qua khu vực cầu Đan Hoài cần giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo, đồng thời chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến hành trình.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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