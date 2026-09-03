Phía sau dự án khu công nghiệp gần 200ha tại Nghi Sơn và nền tảng mới cho tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp sản xuất

Trong bối cảnh các doanh nghiệp sản xuất ngày càng phải giải bài toán về quy mô, chi phí logistics, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững, câu chuyện phía sau một dự án khu công nghiệp vì vậy không chỉ nằm ở diện tích đất hay khả năng cho thuê. Quan trọng hơn là cách quỹ đất đó được kết nối với hoạt động sản xuất hiện hữu và chiến lược phát triển trong nhiều năm tới.

Với MIZA Group, KCN MIZA Nghi Sơn quy mô gần 200 ha được định hướng trong một câu chuyện rộng hơn như vậy: từ nền tảng sản xuất giấy - bao bì hiện tại, doanh nghiệp từng bước hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp có mức độ tích hợp cao hơn, đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng công suất giấy lên khoảng 1 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Không chỉ là quỹ đất, mà là nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới

Sau khi hoàn thiện pháp lý, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng theo quy định, KCN có thể tạo thêm nguồn thu từ cho thuê đất công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, cấp nước, xử lý nước thải, logistics và các dịch vụ vận hành. Đây là lớp giá trị trực tiếp, mở ra nguồn doanh thu và dòng tiền dài hạn bên cạnh hoạt động sản xuất giấy – bao bì truyền thống.

MIZA nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp MIZA Nghi Sơn

Nhưng với một doanh nghiệp sản xuất, giá trị chiến lược của khu công nghiệp còn nằm ở khả năng chủ động không gian cho tăng trưởng.

Để nâng công suất lên quy mô lớn hơn, doanh nghiệp không chỉ cần thêm máy móc hay nhà máy. Các hạng mục như kho nguyên liệu, kho thành phẩm, trung tâm phân phối, công nghiệp phụ trợ và hệ thống logistics cũng phải được mở rộng tương ứng. Một quỹ đất công nghiệp quy mô lớn cho phép những cấu phần này được quy hoạch trong cùng một không gian, thay vì phải tìm kiếm địa điểm và đầu tư hạ tầng riêng cho từng dự án.

Với mục tiêu hướng tới tổng công suất khoảng 1 triệu tấn giấy/năm vào năm 2030, đây có thể trở thành một lợi thế đáng kể trong quá trình mở rộng sản xuất. KCN Nghi Sơn khi đó không chỉ là một tài sản tạo doanh thu từ bất động sản công nghiệp, mà còn có thể đóng vai trò như hạ tầng tăng trưởng cho hoạt động cốt lõi.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy một xu hướng rộng hơn trong sản xuất công nghiệp: khi quy mô doanh nghiệp tăng lên, năng lực cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bên trong nhà máy. Khả năng kiểm soát đất đai, hạ tầng, kho vận và các mắt xích trong chuỗi cung ứng ngày càng trở thành một phần của năng lực sản xuất.

Với ngành giấy, yếu tố logistics đặc biệt quan trọng bởi cả nguyên liệu đầu vào và thành phẩm đều có khối lượng lớn. Chi phí vận chuyển, khoảng cách tới thị trường tiêu thụ và khả năng kết nối với các đầu mối giao thông có thể tác động trực tiếp tới hiệu quả của toàn chuỗi.

Nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn, dự án có điều kiện kết nối với hệ thống cảng biển, cao tốc Bắc - Nam và mạng lưới giao thông liên vùng. Đây là cơ sở để tối ưu việc vận chuyển giấy thu hồi, nguyên liệu đầu vào và thành phẩm, đồng thời mở rộng khả năng phân phối từ Bắc Trung Bộ tới miền Trung và các thị trường phía Nam.

Kết nối cảng biển cũng tạo thêm dư địa cho hoạt động xuất nhập khẩu, trong khi việc tập trung kho bãi, trung tâm phân phối và dịch vụ logistics trong cùng khu vực có thể giúp giảm bớt các khâu trung gian của chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, lợi thế lớn hơn có thể đến từ chính các doanh nghiệp được thu hút vào KCN.

Một khu công nghiệp gắn với hệ sinh thái giấy - bao bì có khả năng hình thành mạng lưới gồm các doanh nghiệp trong những lĩnh vực như giấy thu hồi, carton, bao bì, in ấn, keo, mực, pallet, cơ khí, thiết bị công nghiệp, tái chế và logistics. Các doanh nghiệp này không chỉ là khách thuê hạ tầng mà còn có thể trở thành nhà cung cấp, khách hàng, đối tác logistics hoặc đối tác công nghệ của nhau.

Khi đạt quy mô đủ lớn, KCN có thể từng bước hình thành một cụm công nghiệp giấy - bao bì - tái chế - logistics, trong đó khoảng cách giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị được rút ngắn và hạ tầng được chia sẻ.

Đây là điểm khác biệt giữa việc sở hữu một quỹ đất công nghiệp và việc xây dựng một nền tảng công nghiệp: giá trị không chỉ đến từ diện tích, mà từ mức độ liên kết giữa các doanh nghiệp hoạt động trên diện tích đó.

Hệ sinh thái công nghiệp tuần hoàn

Một hướng phát triển khác được mở ra từ mô hình này là khả năng mở rộng kinh tế tuần hoàn từ phạm vi doanh nghiệp sang phạm vi cả hệ sinh thái.

Chuỗi giá trị giấy tái chế vốn đã có tính tuần hoàn: giấy đã qua sử dụng được thu gom, tái chế thành nguyên liệu, sản xuất thành giấy và bao bì rồi tiếp tục được đưa trở lại vòng đời thu hồi. Khi đặt các hoạt động sản xuất, tái chế, logistics và hạ tầng môi trường trong cùng một không gian công nghiệp, vòng tuần hoàn này có thể được tổ chức ở quy mô lớn hơn.

Khi đó, giấy thu hồi có thể trở thành đầu vào của hoạt động tái chế; sản phẩm giấy tiếp tục đi vào sản xuất bao bì; còn logistics, xử lý nước thải, quản lý chất thải và các dịch vụ dùng chung được tổ chức tập trung. Về dài hạn, phụ phẩm hoặc dòng vật chất của doanh nghiệp này cũng có thể trở thành đầu vào cho doanh nghiệp khác.

Phối cảnh Khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp MIZA Nghi Sơn

Định hướng này đồng thời tạo ra một lợi thế khác trong thu hút các doanh nghiệp FDI. Khi các yêu cầu về phát thải carbon, nguồn nước, xử lý chất thải và tiêu chuẩn ESG ngày càng được đưa vào quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư, một KCN được thiết kế theo hướng xanh ngay từ đầu có thể cạnh tranh không chỉ bằng giá thuê mà bằng chất lượng hạ tầng và hiệu quả vận hành.

Các hạng mục như xử lý và tái sử dụng nước, năng lượng tái tạo, quản lý chất thải, số hóa vận hành và các giải pháp kinh tế tuần hoàn vì thế có thể trở thành một phần của giá trị KCN, thay vì chỉ được xem như yêu cầu về môi trường.

Ở góc độ tài chính, khi pháp lý, hạ tầng và hoạt động khai thác từng bước được hoàn thiện, một dự án KCN quy mô gần 200 ha cũng bổ sung một lớp tài sản công nghiệp đáng kể. Về dài hạn, nền tảng tài sản này có thể hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn dài hạn hơn, thu hút đối tác chiến lược và tạo thêm nguồn lực cho các dự án mở rộng.

Như vậy, một quỹ đất có thể tạo ra nhiều lớp giá trị: dòng tiền từ hạ tầng công nghiệp, không gian cho mở rộng sản xuất, lợi thế logistics, hệ sinh thái khách hàng - nhà cung cấp, tài sản dài hạn và năng lực tái đầu tư. Đó cũng là lý do câu chuyện phía sau một dự án khu công nghiệp ngày càng vượt ra ngoài câu chuyện bất động sản.

Bài toán tăng trưởng dài hạn

Đối với MIZA, KCN Nghi Sơn nằm trong bối cảnh doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất giấy lên khoảng 1 triệu tấn/năm vào năm 2030. Khi mục tiêu tăng trưởng được đặt ở quy mô lớn hơn, yêu cầu về quỹ đất, logistics, chuỗi cung ứng và hạ tầng công nghiệp cũng trở nên quan trọng không kém năng lực sản xuất.

Nếu các lớp giá trị nói trên được hiện thực hóa, gần 200 ha tại Nghi Sơn có thể trở thành một phần nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo: từ sản xuất giấy và bao bì sang một hệ sinh thái tích hợp hơn, kết nối nguyên liệu tái chế, sản xuất, logistics, hạ tầng công nghiệp và môi trường.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây cũng là bài toán mà nhiều doanh nghiệp sản xuất phải đối mặt khi bước vào giai đoạn tăng trưởng quy mô lớn: không chỉ xây thêm nhà máy, mà phải xây cả hệ sinh thái phía sau nhà máy.

Với MIZA, KCN Nghi Sơn có thể là một bước đi theo hướng đó — biến quỹ đất thành hạ tầng tăng trưởng, biến hạ tầng thành hệ sinh thái và từng bước tạo thêm những động lực mới cho mục tiêu dài hạn.