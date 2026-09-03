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Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp đã cho nghỉ việc theo Nghị định 178, nếu phát hiện sai sót phải có phương án khắc phục.

Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản tới các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố về thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024.

Cán bộ hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp địa phương đã quyết định cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025).

Bộ Nội vụ lưu ý việc rà soát phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu trong văn bản của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm toán, Bộ Nội vụ đề nghị cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước về các nội dung liên quan.

Các cơ quan, đơn vị này cũng cần làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định đối tượng và tuân thủ các trình tự, thủ tục giải quyết chính sách nghỉ việc đối với từng trường hợp và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc, các bộ, cơ quan, địa phương được yêu cầu có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra về kết quả thực hiện nêu trên, trường hợp phát hiện sai sót thì báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời theo đúng quy định của Nghị định 178/202 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ”, công văn nêu rõ.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan, địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kết quả rà soát gửi về cơ quan này trước ngày 15/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

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