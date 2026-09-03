Hà Nội Metro phục vụ hơn 408.000 lượt khách dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hanoi Metro.

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hà Nội về miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và hai tuyến đường sắt đô thị, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đã miễn 100% giá vé lượt cho người dân và du khách trong dịp lễ.

Trong 5 ngày, Hà Nội Metro tổ chức hơn 2.015 lượt tàu chở khách, bảo đảm 100% lượt tàu đi, đến đúng giờ, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong những ngày cao điểm.

Từ ngày 1-9, Hà Nội Metro phối hợp triển khai các phương án kết nối đường sắt đô thị với xe buýt và ra mắt combo vé Metro - xe đạp công cộng TNGo. Cùng với giải pháp kết nối Metro - Be Group đã triển khai trước đó, đã tạo thuận lợi cho hành khách tiếp cận nhà ga và tiếp tục hành trình sau khi xuống tàu, từng bước giải quyết bài toán “chặng đầu - chặng cuối”.

Lượng hành khách lựa chọn tàu điện có xu hướng tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Hanoi Metro.

Theo Hà Nội Metro, lượng hành khách lựa chọn tàu điện có xu hướng tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Bên cạnh chính sách miễn vé, việc kết nối Metro với các phương thức vận tải khác góp phần giúp người dân, du khách thuận tiện hơn khi lựa chọn giao thông công cộng.

Kết quả trên cho thấy đường sắt đô thị ngày càng trở thành một lựa chọn giao thông được người dân Thủ đô và du khách ưu tiên, đồng thời góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực phương tiện cá nhân.