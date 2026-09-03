Sân bay Liên Khương đón chuyến bay quốc tế đầu tiên sau nâng cấp

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu AK571 của hãng hàng không AirAsia, khởi hành từ Kuala Lumpur (Malaysia), đã hạ cánh an toàn tại sân bay Liên Khương lúc 10h 58 phút ngày 2-9.

Du khách quốc tế trên chuyến bay AK571 tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sáng 2-9. Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên đưa du khách trở lại Đà Lạt – Lâm Đồng bằng đường hàng không sau thời gian gián đoạn, đánh dấu bước khôi phục hoạt động khai thác quốc tế tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Ngay sau đó, lúc 11h40 phút cùng ngày, chuyến bay AK572 từ Đà Lạt đi Kuala Lumpur cũng đã cất cánh, chính thức nối lại đường bay quốc tế thường lệ giữa Lâm Đồng và Malaysia.

Hành khách quốc tế hoàn tất thủ tục chuyến bay AK572 từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) đi đi Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Việc khôi phục đường bay Đà Lạt – Kuala Lumpur được kỳ vọng tạo thêm thuận lợi cho du khách Malaysia và các thị trường Đông Nam Á đến Lâm Đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và giao thương của địa phương.

Sự kiện cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sau thời gian tạm dừng khai thác để thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn.