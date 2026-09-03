Tự ý ở lại nước ngoài khi hết hợp đồng lao động bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, người lao động sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng nếu có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề. Quy định không áp dụng với trường hợp người lao động bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào hoặc thuộc diện bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt tương tự áp dụng tổ chức, cá nhân không có chức năng nhưng vẫn tuyển chọn, thu tiền hoặc lôi kéo, dụ dỗ người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép.

Lao động Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)



Riêng chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao có thể bị phạt từ 180 đến 200 triệu đồng.

Hình thức vi phạm và mức phạt tương ứng khi tổ chức, cá nhân người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

1. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết khi chưa có văn bản xác nhận việc đăng ký hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú của người lao động.

2. Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với người lao động có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề mà không phải do bị đe dọa, ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào và không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi:

a) Thực hiện việc thông tin, quảng cáo, tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

b) Tổ chức tuyển chọn hoặc thu tiền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài khi không có chức năng;

c) Cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ hoặc lừa gạt người lao động Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Giả mạo Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ khi có hành vi thực hiện hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không thuộc phạm vi nhiệm vụ được doanh nghiệp dịch vụ giao hoặc không trong thời gian được doanh nghiệp dịch vụ giao.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc trả lại cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật của người lao động và khoản tiền lãi của số tiền này tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt khi có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

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