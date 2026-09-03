Một thị trấn ở Việt Nam mát mẻ quanh năm, được tạp chí quốc tế ca ngợi đẹp TOP thế giới, vừa đón 150.500 lượt khách

Phường Sa Pa hút hoảng 150.500 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du lịch Lào Cai ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, ước đón 450.000 lượt khách, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, đáng chú ý, Sa Pa tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Khu du lịch quốc gia Sa Pa đón khoảng 150.500 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế khoảng 12.200 lượt, khách nội địa khoảng 138.300 lượt.

Các khu, điểm du lịch trọng điểm khác cũng ghi nhận lượng khách lớn. Bắc Hà ước đón khoảng 25.000 lượt; Mù Cang Chải, Tú Lệ gần 27.000 lượt; khu du lịch Cáp treo Fansipan Sa Pa hơn 30.708 lượt; Cát Cát khoảng 25.000 lượt; các điểm du lịch cộng đồng trên 65.000 lượt và xã Bảo Hà khoảng 85.000 lượt khách...

Để tạo thêm sức hút trong dịp Quốc khánh, Lào Cai tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Toàn tỉnh Lào Cai triển khai 16 hoạt động trong khuôn khổ 9 lễ hội, thu hút khoảng 105.500 lượt người tham dự. Các hoạt động tập trung vào lễ hội truyền thống, tuần văn hóa - du lịch, không gian văn hóa, các hoạt động trải nghiệm và quảng bá bản sắc địa phương.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm được các địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch chú trọng. Trong kỳ nghỉ lễ không ghi nhận phản ánh qua đường dây nóng; các cơ sở kinh doanh ăn uống không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, không ghi nhận tình trạng tăng giá, ép giá. Các khu, điểm du lịch chủ động vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Kết quả trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Lào Cai, đồng thời tạo đà để địa phương tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh Lào Cai đến du khách trong nước và quốc tế.

Sa Pa được vinh danh trong Top 53 thị trấn đẹp nhất thế giới

Phường Sa Pa nằm hoàn toàn trong khu vực nội thị của thị xã Sa Pa cũ và nằm trọn trong ranh giới Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 266/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 với diện tích tự nhiên 60,0 km2, gồm 27 tổ dân phố, tổng dân số khoảng 21.554 người.

Với mức nhiệt dao động quanh 15 - 18 độ C ngay giữa mùa hè, Sa Pa đang trở thành một trong những lựa chọn "tránh nóng" nổi bật tại châu Á. Nằm giữa dãy Hoàng Liên Sơn, Sa Pa được biết đến với cảnh quan núi rừng đặc trưng, khí hậu mát mẻ và đời sống văn hóa phong phú.

Mỗi mùa trong năm, địa phương lại mang một diện mạo riêng, từ những sắc hoa đến ruộng bậc thang, thác nước và các cung đường trekking.

Bên cạnh cảnh quan, Sa Pa còn có nhiều khu nghỉ dưỡng, món ăn đặc trưng cùng các lễ hội được tổ chức quanh năm. Sự kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa tạo nên sức hút riêng của điểm đến này.

Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Một trong những giá trị nổi bật của Sa Pa là hệ sinh thái tại rừng quốc gia Hoàng Liên, nơi bảo tồn hàng nghìn loài sinh vật quý hiếm. Khu vực này có nhiều loài thực vật đặc hữu như trúc lá đỏ, sa mu đỏ cùng một số loài động vật như voọc bạc, gấu mèo.

Sức hút của Sa Pa không chỉ được thể hiện qua lượng khách mà còn được ghi nhận bởi các tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế. Ngày 8/4, Sa Pa được tạp chí Condé Nast Traveller đưa vào danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới .

Trong danh sách này, Sa Pa được giới thiệu là một thị trấn miền núi tương đối yên tĩnh, nằm giữa vùng núi Tây Bắc và tách biệt với nhịp sống đô thị. Những dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang trải dài, thác nước và các cung đường trekking là những điểm nhấn được nhắc đến.

Theo Condé Nast Traveller, Sa Pa mang đến cho du khách cơ hội khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa trong một không gian có nhịp sống chậm rãi. Đây cũng là những yếu tố phù hợp với xu hướng tìm kiếm các điểm đến yên bình, gần gũi với thiên nhiên của du lịch hiện đại.

Cùng góp mặt trong danh sách 53 thị trấn đẹp nhất thế giới còn có Rovinj (Croatia), Kinsale (Ireland), Varenna (Ý), Perast (Montenegro), Chefchaouen (Ma-rốc), Albarracín (Tây Ban Nha), Ban Rak Thai (Thái Lan), Baños (Ecuador), Bar Harbor (Mỹ), Biei (Nhật Bản), Bled (Slovenia), Bocas del Toro (Panama), Colonia del Sacramento (Uruguay), Castle Combe (Anh) và Esperance (Úc)...