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Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh 22 người có tên trong danh sách dưới đây

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế có tên trong danh sách tạm hoãn xuất cảnh này cần lưu ý.

Cơ quan Thuế thông báo: Tạm hoãn xuất cảnh 22 người có tên trong danh sách dưới đây- Ảnh 1.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 22 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định ủa pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày ban hành quyết định đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

STT Tên người nộp thuế Mã số thuế Nơi làm việc
1 Nguyễn Thủy Hồng Lan 8473399667 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thùy Dương Quảng Trị
2 Lê Thị Ánh Nguyệt 8095028703 Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Văn
3 Nguyễn Trung Kiên 8109857171 Công Ty TNHH Đăng Dương QT
4 Lê Thị Thanh Nga 8048169175 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Ngọc Bảo Hân
5 Nguyễn Đình Ngọc Thụy 8254916217 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa
6 Hoàng Văn Khén 8677878594 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DDC Group
7 Lê Đức Hòa 8412875439 Công Ty Cổ Phần Kiến Long Quảng Trị
8 Nguyễn Văn Hiếu 8462315721 Công Ty Cổ Phần HYQ
9 Trần Minh Tân 8026476006 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tân Tiến Quảng Trị
10 Văn Anh Tú 8307916781 Công Ty Cổ Phần Bất động sản AT LAND
11 Nguyễn Ngọc Sáng 8090737632 Công Ty TNHH Một Thành Viên Sáng Vân
12 Nguyễn Thị Hoài Vân 8342781103 Công Ty TNHH Hoàng Quang Đức
13 Lâm Long Vũ 8782643721 Công Ty TNHH ĐT và PT Long Vũ
14 Trần Thị Minh Thương 8068814948 Công Ty TNHH Đăng Khoa Quảng Trị
15 Lê Quang Nghị 3200200308 Công Ty Cổ Phần Phước Anh
16 Đặng Thị Thúy Vân 8714492256 Công Ty Cổ Phần Khoa học an toàn Quảng
17 Nguyễn Nhật Minh 8614290633 Công Ty Cổ Phần High System
18 Đặng Nguyên Hưng 80401333197 Công Ty Cổ Phần đầu tư 519
19 Lê Thị Minh Thuận 8048169048 Công Ty Cổ Phần Duy Anh Phát
20 Nguyên Minh Tiên 8098812232 Công Ty Cổ Phần Du Lịch Đông Tây-Ewec
21 Lê Thanh Nguyên 8196579802 Công Ty Cổ Phần Anh Nguyên
22 Nguyên Văn Dương 8085610824 Công Ty TNHH TRLC

Các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế từ ngày 1/7

Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế 2025. Trong đó, văn bản đã xác định cụ thể 05 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

Thứ nhất, đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, việc tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng nếu số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Thứ hai, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời hạn nộp từ 120 ngày trở lên.

Trường hợp thứ ba liên quan đến cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Đối với cá nhân là người nước ngoài, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng nếu cá nhân đó có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Cuối cùng, quy định này cũng áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam mà vẫn còn nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định và chưa hoàn thành nghĩa vụ.

Ngọc Khánh

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