Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đường cao tốc khu vực phía Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 60/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Hiện nay, tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc đang triển khai thi công 7 tuyến đường bộ cao tốc. UBND các tỉnh, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện, tuy nhiên, đến nay một số dự án vẫn còn tồn tại, vướng mắc về mặt bằng, xác định nguồn cung cấp vật liệu xây dựng. Một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 nhưng khối lượng còn lại lớn, đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực mới có thể hoàn thành đáp ứng yêu cầu.

Để sớm hoàn thành đưa vào khai thác các công trình, dự án, phát huy hiệu quả đầu tư,góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công theo kế hoạch. Quá trình thực hiện cần quan tâm, chăm lo đời sống, tinh thần, sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng; bảo đảm nơi ở, nơi sinh hoạt của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan tham mưu khẩn trương rà soát, quy hoạch, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, nâng công suất các mỏ, bảo đảm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án, đặc biệt dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, dự án Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản,cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 và các dự án đã khởi công từ năm 2025 nhưng tiến độ thi công còn chậm khẩn trương yêu cầu chủ đầu tư, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch thi công các hạng mục phù hợp thực tế hiện trường, thời tiết, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; huy động nguồn lực tài chính, nhân lực, xe máy, thiết bị, dây chuyền thi công, khắc phục thời tiết bất lợi, đẩy mạnh thi công để hoàn thành các dự án đúng kế hoạch. Tổ chức thi công khoa học, hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án, không vì tiến độ mà bỏ qua các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

Về công tác giải ngân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn các dự án bảo đảm đúng kế hoạch, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, các dự án được giao kế hoạch vốn năm 2026 lớn.

Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công điện này, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, chấn chỉnh việc chấp hành quy định của pháp luật về giá vật liệu xây dựng; kịp thời công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, kiểm soát mặt bằng giá theo đúng quy định.