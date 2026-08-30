Tấp nập thi công xuyên lễ tại siêu dự án ngăn triều 10.000 tỷ ở TP.HCM

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng có quy mô xây dựng 6 cống kiểm soát triều lớn tại các cửa sông chính, gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Ngoài ra, dự án còn có 2 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ là Cầu Kinh và Bà Bướm; xây dựng khoảng 6 km đê kè tại các đoạn xung yếu từ Vàm Thuật đến sông Kinh, kết hợp 43 cống kiểm soát triều quy mô nhỏ.

Dự án được triển khai nhằm kiểm soát triều cường, giảm ngập và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích khoảng 570 km², với khoảng 6,5 triệu dân sinh sống ở khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Sau thời gian gián đoạn, các công trường của dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.