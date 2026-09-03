Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như: tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%…

03-09-2026

03-09-2026

03-09-2026