Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026
Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như: tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%…
- 03-09-2026Tự ý ở lại nước ngoài khi hết hợp đồng lao động bị phạt đến 100 triệu đồng
- 03-09-2026Vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương này đã lập đỉnh về một chỉ tiêu chỉ trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh
- 03-09-2026Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 80% dự toán
Số liệu về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026 của Cục Thống kê cho thấy nhiều tín hiệu tích cực như: tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15.912,2 nghìn lượt, tăng 14,4%…
Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ