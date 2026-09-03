Liên danh Đèo Cả khoan hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, giúp rút ngắn thời gian từ 2 giờ xuống 11 phút, thi công xuyên Lễ để giữ vững tiến độ

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được tổ chức thi công trong dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Đèo Cả)

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được tổ chức thi công trong dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 19/12/2025, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) và xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) đã khởi công.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, Công ty TNHH Số 10 - Lai Châu, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Hầm có chiều dài 8,8km, gồm hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km và hệ thống đường nối hai đầu cầu. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m.

Hầm chính có bề rộng 9,75m, khai thác hai làn xe cơ giới hai chiều, kết cấu vỏ bê tông cốt thép, mặt đường bê tông xi măng. Hầm phụ đóng vai trò thoát hiểm và lánh nạn, được kết nối với hầm chính thông qua 8 hầm thông ngang.

Trên tuyến đường kết nối, dự án xây dựng mới 11 cầu nhằm vượt qua địa hình đồi núi phức tạp; các hạng mục đường và cầu được đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60 km/h.

Cập nhật về tình hình dự án trong dịp Quốc khánh 2/9, Đèo Cả cho biết, đây là một trong những dự án được cán bộ Tập đoàn duy trì thi công trong những ngày nghỉ Lễ. Liên danh nhà thầu đang triển khai đồng thời các mũi thi công tại các hạng mục hầm, cầu và đường.

Liên danh Đèo Cả đồng loạt thi công các mũi hầm, cầu, đường tại dự án hầm đường bộ Hoàng Liên (Ảnh: Đèo Cả)

Ông Nguyễn Duy Sông - Giám đốc Ban Điều hành dự án cho biết, thời điểm này công trình đang bước vào mùa mưa, điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn. Liên danh nhà thầu đã chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp để giữ vững tiến độ.

“Bên cạnh tổ chức thi công xuyên lễ với chế độ đãi ngộ đảm bảo cho người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng được Ban Điều hành đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và chất lượng công trình”, ông Sông cho biết.

Dự án hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất cả nước

Từ lâu, Đèo Hoàng Liên - hay còn gọi là đèo Ô Quy Hồ đã được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của khu vực Tây Bắc, sở hữu địa hình vừa hùng vĩ, vừa hiểm trở. Vào năm 2013, đèo Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, tuyến đèo này giữ vai trò huyết mạch kết nối hai tỉnh Lai Châu - Lào Cai, nhưng đồng thời cũng là điểm nghẽn lớn về giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sương mù, băng giá.

Bởi vậy, việc hoàn thành dự án được kỳ vọng giúp khắc phục những hạn chế về giao thông, cũng như tạo nền tảng cho liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) cho biết, theo tính toán, dự án sẽ giúp thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ xử lý các điểm đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm giao thông thông suốt quanh năm giữa Sa Pa - Bình Lư.

Công trình đồng thời mở ra trục kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; tăng cường liên kết du lịch Sa Pa và toàn khu vực Tây Bắc.

Hầm Hoàng Liên cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển logistics, thương mại biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền khu vực biên giới.